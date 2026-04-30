【Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク】 開催期間：4月30日9時～5月3日23時59分

Amazonにて開催されている「Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク」の対象商品にSHURE（シュア）のイヤホンが追加された。

本セールでは、完全ワイヤレス高遮音性イヤホン「AONIC 215」（第2世代）および有線タイプの高遮音性イヤホン「AONIC 215」に、Musicキーホルダー「The Music × Amazon Music コラボモデル」が付属するセットがお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

SHURE AONIC 215 完全ワイヤレスイヤホン 第2世代 SE21DYBL+TW2-A トランスルーセントブルー

クリアなサウンドと豊かな低域を持つ、スタジオ級の音質が特長の完全ワイヤレスイヤホン。ミュージシャンがステージで使用しているインイヤーモニターと同じ設計を採用。目立たないデザインで激しい動きを伴うときもイヤホンが外れず、 長時間使用しても快適な装着感が持続する。IPX4防滴性能で汗や水などの影響を受けず、最高のパフォーマンスを維持できる。

Musicキーホルダー「The Music × Amazon Music コラボモデル」にはAmazon Musicによる「Japan Top 50」のプレイリストがあらかじめセットされており、NFCタグを搭載したスマートフォンをかざすだけで話題の楽曲をすぐに楽しめる。The Music専用アプリを使用しキーホルダーにダウンロードする楽曲の書き換えも可能。

SHURE イヤホン AONIC 215 有線 マイク付き SE215DYCL+UNI-A クリア

【The Music × Amazon Music コラボモデル ミュージックキーホルダー】

シングルダイナミックドライバーの本製品は、マイク付きの有線イヤホンでクリアなサウンドと豊かな低域を実現。周囲の騒音を最大37dB遮断し、オーディオリスニング、エクササイズや旅行など、どこでも臨場感あふれる最高のリスニング体験を楽しめる。

リモート+マイクを搭載。3.5mmステレオミニプラグケーブルにより、通話やボイスコマンドなどのシームレスなコントロールを実現し、音量や音楽の再生などの操作も簡単に行なえる。