ロッテは29日、オフィシャルスポンサーであるキリンビバレッジ株式会社北関東統括本部と、昨年に続き「水分補給パートナー」契約を締結することになったと発表した。

屋外球場であるZOZOマリンスタジアムでは安心・安全なスタジアム運営を目指し、来場される方々や球場で活動するクルーに向けて、例年夏季のホームゲームにおいて試合中のイニング間に水分補給を促す取り組みを実施している。

昨年に続き、キリンビバレッジ株式会社北関東統括本部と水分補給パートナーとして契約を締結することで、屋外球場での観戦環境に配慮した水分補給の重要性を訴求し、熱中症対策および体調管理に向けた啓発に取り組んでいく。

5月1日の西武戦（18時00分試合開始）から「ZOZO MARINE STADIUM 一斉水分補給タイムsupported by キリンビバレッジ」を実施。試合中のイニング間には、球団公式チアパフォーマー「M☆Splash!!」がビジョンに登場し、キリンビバレッジの商品を通じて、来場者およびスタジアムで活動するクルーの皆さまへ水分補給の呼びかけを行う。

また、パートナー契約の締結を記念し、5月15日オリックス戦に球場外周特設テントで、「キリン 世界のKitchenから ソルティライチ 500mlPET」、「キリン 世界のKitchenから ライムソルト 500mlPET」を計先着1,200名様にプレゼント。

▼ プレゼント詳細・実施概要

日程：5月15日(金) オリックス戦（18時00分試合開始）

配布時間：15時00分〜

※無くなり次第配布終了

配布場所：球場外周 Cゲート付近 特設テント

配布数：先着1,200名

※一人どちらか1本まで