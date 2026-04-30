離脱者相次ぐメッツ、千賀滉大もIL入り…連敗脱出も不安拭えず「立て直す時間は残されていない」

千賀もIL入り…メッツは苦境に立たされている(C)Getty Images

主力選手に故障者が続出し、苦しい戦いを強いられているメッツは、現地時間4月28日のナショナルズ戦に8-0で勝利し連敗を3で止めた。前カードのロッキーズ戦では地元ファンの前でスウィープを喫するなど、チームを取り巻く雰囲気も沈んでいた中、本拠地での連戦で久々に好ゲームを演じてみせた。

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この試合でメッツは、初回にボー・ビシェットのソロ本塁打で先制すると、4回はフアン・ソトにも本塁打が飛び出すなど一挙7点を挙げるビッグイニングでリードを広げた。投手陣も先発のクレイ・ホームズと2人の救援投手が無失点に抑え、完封リレーで連敗ストップに貢献している。

開幕から不振が囁かれていたビシェット、右足ふくらはぎ肉離れの故障から復帰したソトにそれぞれ今季2本目の本塁打が出たのは明るい話題であることは間違いない。だが、この試合前には千賀滉大が「腰椎の炎症」で負傷者リスト（IL）入りとなったことが発表された。新たな故障者のニュースが報じられ、白星を掴んだとはいえ、メッツは先行きが見通せない状況が続いている。

現地メディアでも、メッツのチーム状況に厳しい見立てを示しており、スポーツサイト『heavy』は、28日配信のトピックにおいて、「メッツは今季、まったく流れに乗れていない。勝てないだけでなく、主力の健康状態にも恵まれていない状況だ」と評している。

同メディアは、千賀のIL入りを伝えるとともに、「一方でフアン・ソトは前腕の張りの影響により、現在は指名打者（DH）としての出場に限定されており、ILから復帰後は外野守備に就いていない」と指摘。