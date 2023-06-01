あのちゃん、CMシリーズ3年目で初の歌唱に挑戦「これまでとは違ったイメージの僕をお届けできるかと」
タレントのあのが出演するアマノの新CM「AMANOのうた」篇が、5月1日から地上波テレビと公式YouTubeで放映される。シリーズ3年目にして、あのは初の歌唱に挑戦し、“替え歌”を通じて企業メッセージを表現する。
【メイキング動画】真剣な表情も…初の歌唱に挑戦するあの
本作は「時間と空気の会社」というメッセージを、思わず口ずさみたくなる楽曲とシンプルな映像で伝える内容。舞台は空や風を感じさせる開放的な空間で、あのが旗を手にしながら歌詞と連動した言葉を掲げ、「時間」と「空気」という目に見えない価値を直感的に表現する。小さな旗から大きな旗へと変化する演出や、広がりのあるカメラワークによって、メッセージの印象を強めている。
衣装は白を基調にロゴカラーの青をアクセントにしたデザインを採用。ナチュラルなヘアメイクと相まって、あのの独特な存在感を活かしたクリーンなビジュアルに仕上がった。音楽もポップで耳に残るアレンジが施され、映像と一体となった印象的な内容となっている。
メイキング映像では、旗を振るダイナミックなシーンや、歌のレコーディングに臨む真剣な表情を収録。監督と細かくコミュニケーションを取りながら表現を作り上げていく様子が映し出され、初の歌唱に挑む過程が垣間見える。
撮影後、あのは「大きな旗を振るシーンがあって、うまく振れてるか不安でしたが、みんなが褒めてくれたのでよかったです！」と振り返り、「かなりこれまでとは違ったイメージの僕をお届けできるかと思いますので、その新鮮さを楽しんでもらえたらうれしいです。CMソングも歌わせていただきましたので、ぜひ口ずさみながら、あのアマノいっしょに覚えてください！」とコメントした。
■あのちゃん コメント全文
――CM撮影を通して、特に印象に残っているシーンやエピソードを教えてください。
これまでのAMANOの撮影とは少し違った衣装や雰囲気の中でしたが、それが新しくて楽しかったです。大きな旗を振るシーンがあって、うまく振れてるか不安でしたがみんなが褒めてくれたのでよかったです！
――5月1日からCMが放映され、ちょうどゴールデンウィークの時期と重なります。この時期ならではの“ワクワクするような空気感”の中で、あのさんはどんな時間を過ごしたいですか？また、行ってみたい場所があれば教えてください。
いつも春フェスに出演させていただくので、今年も来てくれるお客さんと楽しめたらなって思います。
――CMをご覧になる皆さんへ、メッセージをお願いします。
今年もAMANOさんの新CMに出演させていただきました！かなりこれまでとは違ったイメージの僕をお届けできるかと思いますので、その新鮮さを楽しんでもらえたらうれしいです。CMソングも歌わせていただきましたので、ぜひ口ずさみながら、あのアマノいっしょに覚えてください！
【メイキング動画】真剣な表情も…初の歌唱に挑戦するあの
本作は「時間と空気の会社」というメッセージを、思わず口ずさみたくなる楽曲とシンプルな映像で伝える内容。舞台は空や風を感じさせる開放的な空間で、あのが旗を手にしながら歌詞と連動した言葉を掲げ、「時間」と「空気」という目に見えない価値を直感的に表現する。小さな旗から大きな旗へと変化する演出や、広がりのあるカメラワークによって、メッセージの印象を強めている。
メイキング映像では、旗を振るダイナミックなシーンや、歌のレコーディングに臨む真剣な表情を収録。監督と細かくコミュニケーションを取りながら表現を作り上げていく様子が映し出され、初の歌唱に挑む過程が垣間見える。
撮影後、あのは「大きな旗を振るシーンがあって、うまく振れてるか不安でしたが、みんなが褒めてくれたのでよかったです！」と振り返り、「かなりこれまでとは違ったイメージの僕をお届けできるかと思いますので、その新鮮さを楽しんでもらえたらうれしいです。CMソングも歌わせていただきましたので、ぜひ口ずさみながら、あのアマノいっしょに覚えてください！」とコメントした。
■あのちゃん コメント全文
――CM撮影を通して、特に印象に残っているシーンやエピソードを教えてください。
これまでのAMANOの撮影とは少し違った衣装や雰囲気の中でしたが、それが新しくて楽しかったです。大きな旗を振るシーンがあって、うまく振れてるか不安でしたがみんなが褒めてくれたのでよかったです！
――5月1日からCMが放映され、ちょうどゴールデンウィークの時期と重なります。この時期ならではの“ワクワクするような空気感”の中で、あのさんはどんな時間を過ごしたいですか？また、行ってみたい場所があれば教えてください。
いつも春フェスに出演させていただくので、今年も来てくれるお客さんと楽しめたらなって思います。
――CMをご覧になる皆さんへ、メッセージをお願いします。
今年もAMANOさんの新CMに出演させていただきました！かなりこれまでとは違ったイメージの僕をお届けできるかと思いますので、その新鮮さを楽しんでもらえたらうれしいです。CMソングも歌わせていただきましたので、ぜひ口ずさみながら、あのアマノいっしょに覚えてください！