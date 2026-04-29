カナダドルは売りの反応 「予測通りに推移すれば、金利変更の可能性は小さい」＝ＮＹ為替 カナダドルは売りの反応 「予測通りに推移すれば、金利変更の可能性は小さい」＝ＮＹ為替

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日本時間２２時４５分に公表されたカナダ中銀の政策を受けてカナダドルは売りの反応が見られている。カナダ中銀は予想通りに金利を据え置いた。声明では「予測通り進めば、現在の金利水準は適切に近く、金利変更の可能性は小さい」と従来のスタンスを維持している。



「原油価格が高止まりし、インフレが継続する場合は利上げの可能性あり」と述べている一方、「予測では、原油価格は２０２７年半ばまでに７５ドルまで下落する」と予想している。



利上げの可能性には言及しているものの、さほど強いバイアスがかかった印象はない。カナダ円は１１６円台に値を落としているほか、ドルカナダは一時１．３７加ドル台に上昇。



USD/CAD 1.3700 CAD/JPY 116.93



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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