最大12連休となる今年のGWが始まり、県内の行楽地はにぎわいを見せています。



ダイナミックなジャンプで観客を魅了するイルカショー。新潟市の水族館『マリンピア日本海』では、海の中にいるような気分を味わえるマリントンネルや、気持ち良さそうに泳ぐペンギンの愛らしい姿を多くの家族連れが楽しみました。



■新潟市内から

「ペンギン、好き！」



■新潟市内から

「GWは3連休しかないので、長野まで行こうかなと思っています。」



GW期間中は3万人以上の来館者を見込んでいて、5月2日(土)～5日(火)は混雑緩和のため午前8時に開館します。