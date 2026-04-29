“女性版バチェラー”「バチェロレッテ・ジャパン」4代目・平松里菜って？「美人すぎ」と話題のシリーズ史上最年少、SNSでの発信も話題＜プロフィール＞【プロフィール】
【モデルプレス＝2026/04/29】人気恋愛リアリティ番組の最新作となる『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4が、5月1日20時より、Prime Videoにてプライム会員向けに独占配信される。ここでは、4代目バチェロレッテとしてシリーズ史上最年少で抜擢された26歳の平松里菜（ひらまつ・りな）のプロフィールを紹介する。
【写真】4代目バチェロレッテに選ばれた26歳美女
平松は1999年7月7日生まれ。7歳から20歳までの約13年間を、シンガポール、ニューヨーク、イギリスという世界の主要都市で過ごした帰国子女。日本語・英語・中国語を自在に操るトリリンガルであり、グローバルな感性と洗練された美貌を兼ね備えている。
現在はモデル・インフルエンサーとして活動。“次世代のスタイルアイコン”と注目を集める彼女のInstagramやTikTokには、海外生活で培われたハイセンスなライフスタイルが並び、同世代の女性を中心に絶大な支持を集めている。
TikTokでは、ヘルシーに美を保つための料理動画を数多く投稿。栄養バランスを考えた彩り豊かなレシピや、内側から輝くための食習慣を紹介しており、そのストイックかつ自然体な姿が共感を呼んでいる。
また、世界各地を巡る華やかな旅行Vlogも人気。トリリンガルならではの視点で切り取られた異国の風景や、旅先でのファッショナブルな装いは、観るだけで非日常気分に。美に対する真摯な姿勢と、人生を謳歌するポジティブなエネルギーが、彼女の大きな魅力となっている。
華やかな経歴を持つ彼女だが、解禁されたインタビュー映像では「客観的に見てもモテてきた」と茶目っ気たっぷりに語る一方で、グローバルな生活ゆえに「正式な交際経験がない」という驚きの事実を告白。「私の直感は裏切らない」と断言する芯の強さは、これまでのバチェロレッテとは一線を画すフレッシュな魅力を放っている。
スタジオMCの指原莉乃も「第1話から『美しい！麗しい！』と圧倒された」と語るほど、その存在感は抜群。ネット上でも解禁直後から「美人すぎ」「これは絶対モテる」「もう期待しかない」と続々話題に。微笑みの国・タイを舞台に、26歳の彼女が人生で初めて向き合う“本気の愛”。まっすぐで情熱的な旅の行方に注目したい。（modelpress編集部）
タイトル：『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4
配信開始日：2026年5月1日(金) 20時より独占配信開始
話数：全9話
5月1日（金）20時 第1話−第4話
5月8日（金）20時 第5話−第7話
5月15日（金）20時 第8話−第9話
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【写真】4代目バチェロレッテに選ばれた26歳美女
◆新バチェロレッテ平松里菜、世界を股にかける“次世代スタイルアイコン”
平松は1999年7月7日生まれ。7歳から20歳までの約13年間を、シンガポール、ニューヨーク、イギリスという世界の主要都市で過ごした帰国子女。日本語・英語・中国語を自在に操るトリリンガルであり、グローバルな感性と洗練された美貌を兼ね備えている。
◆平松里菜、ヘルシーな手料理の発信も話題
TikTokでは、ヘルシーに美を保つための料理動画を数多く投稿。栄養バランスを考えた彩り豊かなレシピや、内側から輝くための食習慣を紹介しており、そのストイックかつ自然体な姿が共感を呼んでいる。
また、世界各地を巡る華やかな旅行Vlogも人気。トリリンガルならではの視点で切り取られた異国の風景や、旅先でのファッショナブルな装いは、観るだけで非日常気分に。美に対する真摯な姿勢と、人生を謳歌するポジティブなエネルギーが、彼女の大きな魅力となっている。
◆「正式な交際経験なし」？意外な素顔と恋愛観
華やかな経歴を持つ彼女だが、解禁されたインタビュー映像では「客観的に見てもモテてきた」と茶目っ気たっぷりに語る一方で、グローバルな生活ゆえに「正式な交際経験がない」という驚きの事実を告白。「私の直感は裏切らない」と断言する芯の強さは、これまでのバチェロレッテとは一線を画すフレッシュな魅力を放っている。
スタジオMCの指原莉乃も「第1話から『美しい！麗しい！』と圧倒された」と語るほど、その存在感は抜群。ネット上でも解禁直後から「美人すぎ」「これは絶対モテる」「もう期待しかない」と続々話題に。微笑みの国・タイを舞台に、26歳の彼女が人生で初めて向き合う“本気の愛”。まっすぐで情熱的な旅の行方に注目したい。（modelpress編集部）
◆『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4概要
タイトル：『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4
配信開始日：2026年5月1日(金) 20時より独占配信開始
話数：全9話
5月1日（金）20時 第1話−第4話
5月8日（金）20時 第5話−第7話
5月15日（金）20時 第8話−第9話
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