サッカー日本代表FW上田綺世（27）に第1子となる女児が誕生した。29日、妻でモデルの由布菜月（28）と双方のインスタグラムを通じて公表した。今夏にW杯北中米大会が控える中、日本代表のエースストライカーに吉報が訪れた。

上田は「ご報告です。新しい家族が増えました。命がけで出産を乗り越えてくれた妻、支えてくれている家族に心から感謝しています」と報告。「妻と娘のためこれからより一層頑張ります。これからもよろしくお願いします」と決意をつづってた。

由布も「先日、第一子となる女の子を出産しました。母子ともに健康に過ごしています」と報告。「想定外ではありましたが、計画帝王切開での出産となり、タイミングよく夫にも立ち会ってもらうことができました」と夫の上田も出産に立ち会ったとし、「臨月になってもなかなか回らず逆子ちゃんのままだったので、娘が夫に会いたくて、この日を選んできてくれたのかなと感じています」と記していた。

2人は2022年2月に結婚を発表。今年1月に自身インスタグラムで第1子の妊娠を公表していた。