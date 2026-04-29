タレントのほしのあきさん（49）が2026年4月18日、自身のインスタグラムを更新。ノースリーブのワンピース姿を披露した。夫は、日本中央競馬会所属の騎手・三浦皇成さん（36）。

「わたしのタイプのお洋服が沢山〜」

ほしのさんは、ファッションブランドのポップアップに行ったことを報告し、鏡に映った姿を自撮りした動画を投稿した。

また、「わたしのタイプのお洋服が沢山〜」「フリフリスカートはトップスにも出来る2way」とつづり、「リボンスカートもリボンを前後どちらにしても大丈夫なデザインだよ」と語った。

インスタグラムに投稿された動画では、スカート部分にボリュームのある黒のワンピースを着用し、ヒールを合わせたコーデを披露。ほかにも、白いトップスにデニムを合わせたコーデや、フリルのついたミニスカートにデニムジャケットを合わせたコーデを見せた。最後にはｍ大きなリボンのついたミニスカート姿を披露した。

この投稿には、「可愛すぎます」「どれも素敵です」「最高です」「黒コーデおしゃれで可愛い」「ミニスカートに年齢は関係がないんだなぁ」「ウエスト細」といったコメントが寄せられていた。