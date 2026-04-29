見上愛・上坂樹里が主人公を務める連続テレビ小説『風、薫る』（総合、月曜〜土曜午前８時ほか）。看護師という職業の確立に貢献した大関和と鈴木雅をモチーフにしたバディドラマ。見上愛さん演じる一ノ瀬りんと、上坂樹里さん演じる大家直美の2人が、看護婦養成所で共に学び、患者や医師との向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長する物語。原案は、田中ひかるさんの『明治のナイチンゲール 大関和物語』（中央公論新社刊）。４月29日放送の第23回では、直美の断髪シーンが描かれた。結婚を考えていた海軍中尉の小日向（藤原季節）が詐欺師だと分かり、目に涙をためた直美が教会で、自分の髪を切る印象的な場面。実はこのシーンで切られた髪は、かつらではなく上坂さんの地毛。上坂樹里さんの役作りについて、制作統括の松園武大さんに聞いた。

【写真】直美と激しく口論し、涙ぐむりん

断髪の理由は…

看護婦養成所の入学初日、ボブカットで現れた直美。当時は女性の短髪はめずらしい時代。校長から断髪理由を問われると、「私は親の顔を知りません。教会に拾われたみなしごです。髪を切ったのは、ただわずらわしいと思ったからです。己の出自や自分の未来を考え、悩むのを髪と一緒に断ち切りました」と答えていた。

そして、第23回では、直美の覚悟が感じられる断髪シーンが放送された。

授業が休みの日曜。りんは、トメと直美を家に誘うが直美は断る。トメに対し、「東京の道を覚える前に、英単語のひとつも覚えたら？」と辛らつな言葉を投げつける直美。「看護婦になるならもう少し人に優しく」と諭すりんに、直美は「正しいことばかり並べられても、ただのきれいごとにしか聞こえない」と言い返し、激しい口論に。「他人の一家だんらんを見せられて私が楽しいと思う？」と怒って寮を出て行った直美が思い出したのが、断髪した時のことだった。

一発本番のシーン

小日向の正体を知った直美。思いつめた表情で教会にやってくると、結い上げていた髪をほどき、はさみで自分の髪を切った。

松園さんは「上坂さんは断髪シーンがあることをご了承の上で役をお引き受けいただきました」と明かす。

直美は髪にはさみを入れながら、涙ぐみ、時折悔しそうな表情を見せた。孤児という生まれ故に受ける差別、そこから抜け出そうともがき鹿鳴館に入り込んだものの詐欺師にだまされたくやしさ。すべてを断ち切って、看護の道で新たな人生を歩もうとする直美の決意が感じられる場面だった。

松園さんは「一発本番のシーンでしたから、我々もきっちりカメラに収めようと思いました。上坂さんの直美役にかける思いを、我々制作側もしっかり感じ取りました」と話している。

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『風、薫る』の脚本は吉澤智子さん。主題歌は、Mrs. GREEN APPLEの『風と町』。占い師の真風（まじ）役の研ナオコさんが、語りも務めます。原案は田中ひかるさんの『明治のナイチンゲール 大関和物語』（中央公論新社刊）。