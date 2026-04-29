『40%オフ』は見逃せないーーッ！【ZARA】まだまだ大活躍な「お買い得SALEパンツ」

ワードローブを賢く更新するなら、狙い目は【ZARA（ザラ）】のセールかも。これからの時季にまだまだ使えるおしゃれなパンツが、なんと40%OFFのお買い得価格に値下げ中。デザインやシルエットに個性があり、コーデに変化をつけてくれそうなアイテムをセレクトしました。

動きのあるキュロットでマンネリ回避にも◎

【ZARA】「アジャスタブルヘムキュロットパンツ」\3,590（税込・セール価格）

足首が見える絶妙な丈に、ふんわり広がるシルエットが爽やか。今の季節にぴったりな1本です。サイドが絞れるようになっていて、シルエットに変化をつけて楽しめます。立体フォルムがコーデに動きをプラスして、シンプルなトップス合わせでもサマになる予感。コンパクトなTシャツとのメリハリのある着こなしがおすすめです。

絶妙なゆるさがこなれ見えのポイントに

【ZARA】「パジャマスタイル バルーンスリーブパンツ」\3,590（税込・セール価格）

ほどよくゆるさのあるシルエットが、肩の力を抜いたこなれ感を演出するパンツ。レーヨン混素材で落ち感があり、ラフになりすぎないのが魅力です。あえてシャツやジャケットなどきれいめなアイテムを合わせて、都会的なリラックススタイルを楽しむのもおすすめ。サイドやヒップにはポケットも付いていて、セール価格ながら妥協を感じさせないつくりです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：桃川 アン

アパレル店員やファッション企業本部で約10年就業。結婚と出産を機に、ファッションライターに。店員経験を活かしたトレンド提案型の情報発信を得意とする。特にコンサバ派にも“1歩踏み出すきっかけ”になるファッション記事の執筆を目指し、FTNやコーデスナップなどのメディアで活動中。