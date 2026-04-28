◆第７１回京王杯スプリングＣ・Ｇ２（５月２日、東京競馬場・芝１４００メートル＝１着馬に安田記念の優先出走権）＝４月２８日、美浦トレセン

阪急杯５着から臨むアサカラキング（牡６歳、美浦・斎藤誠厩舎、父キズナ）は、新たな戦法を身につけて重賞初制覇を目指す。最終追い切り前日のこの日は、坂路の１本目を６４秒３―１５秒５、２本目を６３秒３―１５秒０と軽快に駆け上がった。

前走は逃げ粘って掲示板を確保したが、スタイルは変わりつつある。斎藤誠調教師は「２歩目が遅くハナにこだわっていましたが、２戦前（タンザナイトＳ４着）くらいからハナに行かなくてもという感じで競馬ができています。精神的に大人になってきました」と、６歳を迎えてのさらなる成長を認める。今回は差し、追い込みタイプが多いメンバー構成で楽に好位を奪えそうだ。「逃げにこだわらなくてもいいと思います」とトレーナー。開幕２週目の馬場もスピードがあるこの馬には合う。重賞挑戦は１２度目。新パートナーの戸崎圭太騎手＝美浦・田島俊明厩舎＝を背に、初タイトルをつかみに行く。