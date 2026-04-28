asmiが、TVアニメ『レプリカだって、恋をする。』エンディングテーマ「あわ」を収録したシングルを6月10日にリリースする。

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本作は、CD＋BDの2枚組仕様に。CDには「あわ」を含む全3曲が収録され、BDにはTVアニメ『レプリカだって、恋をする。』のノンクレジットエンディング映像が収められる。

表題曲「あわ」は、同アニメのために書き下ろされた楽曲。作詞／作曲／編曲はボカロP ⌘ハイノミが手がけており、誰かのそばにいてもなお残る心の距離や、周囲に馴染もうとするほど曖昧になっていく自分自身の輪郭、そしてその中で確かに揺れ続ける感情を繊細に描いた一曲となっている。

また、あわせて公開されたジャケットには、アニメ描き下ろしイラストを使用。淡く透明感のある楽曲の世界観をまとったビジュアルとなっている。

さらに、購入特典は対象店舗での予約者向けに店舗別全6種が展開される。特典は数量限定となる。

（文＝リアルサウンド編集部）