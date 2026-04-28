【通貨別まとめと見通し】ポンド円：216円台到達も介入警戒感で急反落、高値圏での神経質な攻防続く



先週（4月20日～4月27日）のまとめ

先週のポンド円は、週初からポンド買い・円売りの流れが加速し、数年来の高値を更新し続ける極めて強い展開となった。しかし、216円の大台に乗せた直後に急激な調整に見舞われるなど、当局の介入実弾投下を極度に警戒する、ボラティリティの極めて高い1週間であった。



216円台への歴史的高値更新（4月20日～27日前半）

週初、214円台からスタートしたポンド円は、底堅い英国の経済指標と日銀の現状維持を背景とした円安圧力を受け、一本調子の上昇を継続。27日（月）には一時216.05円まで上値を伸ばし、歴史的な高値を更新した。ユーロ円以上に強い上昇の勢い（モメンタム）を示した。



介入警戒感による「瞬間的」な急落（4月27日後半）

216円到達直後、日本当局による為替介入への警戒感が最高潮に達し、利益確定売りが殺到。一時215.54円付近まで急激に押し戻される場面があった。ユーロ円同様、高値圏でのポジションが積み上がっていたこともあり、調整のスピードは極めて速かった。



215円台での底固めと週越え（4月27日夜～28日）

急落後は215.10～215.20円付近で下げ止まり、一定の買い戻しが入る展開となった。週の終盤にかけては、高値更新後の達成感と介入リスクを天秤にかける動きとなり、215円台前半で引けている。



テクニカル分析



トレンド： 長期上昇トレンドは継続中。先週の216円到達は強い上昇シグナルであったが、直近の時間足では高値から約1円幅の調整が入っており、短期的には「スピード調整」の局面にある。



レジスタンス1： 215.80（直近の戻り高値・意識される節目）

レジスタンス2： 216.05（先週高値・心理的節目216円を含む最重要ライン）

サポート1： 215.10（直近の安値圏・ここを維持できるかが焦点）

サポート2： 214.00（前週のレンジ下限・強力な下値支持線）



RSI (14時間足):

216円到達時には80を超える極めて強い過熱感を示していたが、現在は50付近まで低下。過熱感は一服しており、フラットな状態から次の中期的な方向性を探るフェーズに移行している。

MACD:

高値圏でデッドクロスを形成し、ヒストグラムはマイナス圏へ転換。短期的には下押し圧力が強いことを示唆しているが、ゼロラインを依然として上回っており、上昇トレンドの中での「調整」の範囲内である。



今週のポイント・見通し

今週は「216円台の定着」と「実弾介入によるパニック売り」の戦いとなる。



【メインシナリオ】底堅い推移と216円再トライ

介入リスクはあるものの、英国の高い金利水準と日銀の緩和継続という構造的背景は変わらない。215円近辺での押し目買いが継続すれば、再び216円、さらにその上の217円を目指す展開が予想される。



想定レンジ：214.50 - 217.00



根拠： 下落しても215円付近で買い支えられる動きが確認できている。円安要因が解消されない限り、トレンドに逆らう動きは限定的となる。



【対抗シナリオ】介入発動による数円規模の急落

政府・日銀が216円台を「一線」と判断し介入に踏み切った場合、あるいは口先介入が激化した場合。



想定レンジ：211.00 - 216.00



根拠： ポンド円は他通貨ペアに比べてもボラティリティが非常に高い。介入時には過去に4～6円規模の急落を見せており、211円台（4月初旬の安値付近）までの調整を視野に入れる必要がある。



総評

ポンド円は「円安の象徴」として最も注目を浴びるペアとなっている。先週216円を付けたことで上値のポテンシャルは示したが、同時に介入の「射程圏内」に入ったことも明白となった。今週はファンダメンタルズよりも「当局の動向」と「ポジションの偏り」が相場を支配する、極めて神経質な局面が続くだろう。



今週の主な予定

英国

04/30 20:00 英中銀政策金利 （4月） 予想 3.75% 前回 3.75% （英中銀政策金利）

05/01 15:00 ネーションワイド住宅価格指数 （4月） 予想 -0.2% 前回 0.9% （前月比）

05/01 15:00 ネーションワイド住宅価格指数 （4月） 予想 2.3% 前回 2.2% （前年比）

05/01 17:30 消費者信用残高 （3月） 予想 17.5億ポンド 前回 19.0億ポンド （消費者信用残高）

05/01 17:30 マネーサプライM4 （3月） 前回 0.6% （前月比）

05/01 17:30 マネーサプライM4 （3月） 前回 3.6% （前年比）

05/01 17:30 製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値） （4月） 予想 53.6 前回 53.6 （製造業PMI（購買担当者指数））

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