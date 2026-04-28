　28日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　117919　　 -36.7　　　 60100
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 12371　　 -29.6　　　　3688
３. <1321> 野村日経平均　　 10122　　 -44.6　　　 63010
４. <1458> 楽天Ｗブル　　　 10122　　 -30.4　　　 71640
５. <1579> 日経ブル２　　　　7982　　　-2.9　　　 648.9
６. <2644> ＧＸ半導日株　　　5125　　　59.0　　　　3723
７. <1360> 日経ベア２　　　　4825　　 -48.7　　　　90.6
８. <1568> ＴＰＸブル　　　　4318　　　-9.0　　　 863.6
９. <1306> 野村東証指数　　　3490　　 -38.1　　　 399.2
10. <1329> ｉＳ日経　　　　　2310　　　-5.7　　　　6270
11. <1540> 純金信託　　　　　2282　　 -28.3　　　 22415
12. <1615> 野村東証銀行　　　1755　　 127.3　　　 621.8
13. <200A> 野村日半導　　　　1737　　　-8.9　　　　3881
14. <1542> 純銀信託　　　　　1729　　　27.7　　　 35210
15. <2243> ＧＸ半導体　　　　1396　　 -64.8　　　　3916
16. <1671> ＷＴＩ原油　　　　1293　　　-2.5　　　　5315
17. <1489> 日経高配５０　　　1231　　 -54.2　　　　3105
18. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1100　　 -36.8　　　　 149
19. <1330> 上場日経平均　　　 975　　 -50.6　　　 63080
20. <1308> 上場東証指数　　　 909　　 -14.9　　　　3943
21. <1356> ＴＰＸベア２　　　 817　　　-6.4　　　 129.5
22. <282A> ＧＸ半導１０　　　 806　　 204.2　　　　2174
23. <1346> ＭＸ２２５　　　　 768　　 -45.2　　　 62660
24. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 686　　 -50.5　　　 389.8
25. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 676　　　66.5　　　 32990
26. <1655> ｉＳ米国株　　　　 660　　　-2.8　　　 825.1
27. <1699> 野村原油　　　　　 653　　 341.2　　　 632.5
28. <1358> 上場日経２倍　　　 647　　 -33.0　　　114600
29. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 590　　　57.8　　　2063.0
30. <1320> ｉＦ日経年１　　　 583　　 -59.6　　　 62780
31. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　 529　　 -48.4　　　　3696
32. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 491　　　 7.4　　　　1048
33. <2036> 金先物Ｗブル　　　 459　　 -34.9　　　195050
34. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 444　　 -38.5　　　　2412
35. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 442　　　 3.0　　　 68520
36. <2559> ＭＸ全世界株　　　 436　　 -36.3　　　 28290
37. <314A> ｉＳゴールド　　　 380　　　-2.3　　　 353.4
38. <563A> ＧＸＮデカバ　　　 364　　 -32.3　　　　1038
39. <2038> 原油先Ｗブル　　　 345　　 -31.8　　　　2828
40. <1651> ｉＦ高配４０　　　 336　　　92.0　　　　2971
41. <1619> 野村建設資材　　　 325　　1610.5　　　 48910
42. <2244> ＧＸＵテック　　　 325　　 -13.6　　　　3342
43. <1545> 野村ナスＨ無　　　 296　　 -91.0　　　 43980
44. <1398> ＳＭＤリート　　　 288　　1957.1　　　1950.5
45. <1488> ｉＦＲＥＩＴ　　　 254　　1004.3　　　　1966
46. <1571> 日経インバ　　　　 230　　 -64.6　　　　 337
47. <2840> ｉＦＥナ百無　　　 227　　 -47.8　　　　2509
48. <1580> 日経ベア　　　　　 224　　 -11.1　　　 891.9
49. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 209　　 -85.0　　　 65890
50. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 207　　　51.1　　　 585.3
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)

株探ニュース