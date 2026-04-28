ETF売買代金ランキング＝28日前引け
28日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 117919 -36.7 60100
２. <1357> 日経Ｄインバ 12371 -29.6 3688
３. <1321> 野村日経平均 10122 -44.6 63010
４. <1458> 楽天Ｗブル 10122 -30.4 71640
５. <1579> 日経ブル２ 7982 -2.9 648.9
６. <2644> ＧＸ半導日株 5125 59.0 3723
７. <1360> 日経ベア２ 4825 -48.7 90.6
８. <1568> ＴＰＸブル 4318 -9.0 863.6
９. <1306> 野村東証指数 3490 -38.1 399.2
10. <1329> ｉＳ日経 2310 -5.7 6270
11. <1540> 純金信託 2282 -28.3 22415
12. <1615> 野村東証銀行 1755 127.3 621.8
13. <200A> 野村日半導 1737 -8.9 3881
14. <1542> 純銀信託 1729 27.7 35210
15. <2243> ＧＸ半導体 1396 -64.8 3916
16. <1671> ＷＴＩ原油 1293 -2.5 5315
17. <1489> 日経高配５０ 1231 -54.2 3105
18. <1459> 楽天Ｗベア 1100 -36.8 149
19. <1330> 上場日経平均 975 -50.6 63080
20. <1308> 上場東証指数 909 -14.9 3943
21. <1356> ＴＰＸベア２ 817 -6.4 129.5
22. <282A> ＧＸ半導１０ 806 204.2 2174
23. <1346> ＭＸ２２５ 768 -45.2 62660
24. <1475> ｉＳＴＰＸ 686 -50.5 389.8
25. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 676 66.5 32990
26. <1655> ｉＳ米国株 660 -2.8 825.1
27. <1699> 野村原油 653 341.2 632.5
28. <1358> 上場日経２倍 647 -33.0 114600
29. <1343> 野村ＲＥＩＴ 590 57.8 2063.0
30. <1320> ｉＦ日経年１ 583 -59.6 62780
31. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 529 -48.4 3696
32. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 491 7.4 1048
33. <2036> 金先物Ｗブル 459 -34.9 195050
34. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 444 -38.5 2412
35. <1326> ＳＰＤＲ 442 3.0 68520
36. <2559> ＭＸ全世界株 436 -36.3 28290
37. <314A> ｉＳゴールド 380 -2.3 353.4
38. <563A> ＧＸＮデカバ 364 -32.3 1038
39. <2038> 原油先Ｗブル 345 -31.8 2828
40. <1651> ｉＦ高配４０ 336 92.0 2971
41. <1619> 野村建設資材 325 1610.5 48910
42. <2244> ＧＸＵテック 325 -13.6 3342
43. <1545> 野村ナスＨ無 296 -91.0 43980
44. <1398> ＳＭＤリート 288 1957.1 1950.5
45. <1488> ｉＦＲＥＩＴ 254 1004.3 1966
46. <1571> 日経インバ 230 -64.6 337
47. <2840> ｉＦＥナ百無 227 -47.8 2509
48. <1580> 日経ベア 224 -11.1 891.9
49. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 209 -85.0 65890
50. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 207 51.1 585.3
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 117919 -36.7 60100
２. <1357> 日経Ｄインバ 12371 -29.6 3688
３. <1321> 野村日経平均 10122 -44.6 63010
４. <1458> 楽天Ｗブル 10122 -30.4 71640
５. <1579> 日経ブル２ 7982 -2.9 648.9
６. <2644> ＧＸ半導日株 5125 59.0 3723
７. <1360> 日経ベア２ 4825 -48.7 90.6
８. <1568> ＴＰＸブル 4318 -9.0 863.6
９. <1306> 野村東証指数 3490 -38.1 399.2
10. <1329> ｉＳ日経 2310 -5.7 6270
11. <1540> 純金信託 2282 -28.3 22415
12. <1615> 野村東証銀行 1755 127.3 621.8
13. <200A> 野村日半導 1737 -8.9 3881
14. <1542> 純銀信託 1729 27.7 35210
15. <2243> ＧＸ半導体 1396 -64.8 3916
16. <1671> ＷＴＩ原油 1293 -2.5 5315
17. <1489> 日経高配５０ 1231 -54.2 3105
18. <1459> 楽天Ｗベア 1100 -36.8 149
19. <1330> 上場日経平均 975 -50.6 63080
20. <1308> 上場東証指数 909 -14.9 3943
21. <1356> ＴＰＸベア２ 817 -6.4 129.5
22. <282A> ＧＸ半導１０ 806 204.2 2174
23. <1346> ＭＸ２２５ 768 -45.2 62660
24. <1475> ｉＳＴＰＸ 686 -50.5 389.8
25. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 676 66.5 32990
26. <1655> ｉＳ米国株 660 -2.8 825.1
27. <1699> 野村原油 653 341.2 632.5
28. <1358> 上場日経２倍 647 -33.0 114600
29. <1343> 野村ＲＥＩＴ 590 57.8 2063.0
30. <1320> ｉＦ日経年１ 583 -59.6 62780
31. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 529 -48.4 3696
32. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 491 7.4 1048
33. <2036> 金先物Ｗブル 459 -34.9 195050
34. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 444 -38.5 2412
35. <1326> ＳＰＤＲ 442 3.0 68520
36. <2559> ＭＸ全世界株 436 -36.3 28290
37. <314A> ｉＳゴールド 380 -2.3 353.4
38. <563A> ＧＸＮデカバ 364 -32.3 1038
39. <2038> 原油先Ｗブル 345 -31.8 2828
40. <1651> ｉＦ高配４０ 336 92.0 2971
41. <1619> 野村建設資材 325 1610.5 48910
42. <2244> ＧＸＵテック 325 -13.6 3342
43. <1545> 野村ナスＨ無 296 -91.0 43980
44. <1398> ＳＭＤリート 288 1957.1 1950.5
45. <1488> ｉＦＲＥＩＴ 254 1004.3 1966
46. <1571> 日経インバ 230 -64.6 337
47. <2840> ｉＦＥナ百無 227 -47.8 2509
48. <1580> 日経ベア 224 -11.1 891.9
49. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 209 -85.0 65890
50. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 207 51.1 585.3
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
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