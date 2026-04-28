自分の役目はトップを取ること。シンプルな目標に向き合い、猛獣雀士が大魚を釣り上げた。「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」セミファイナルシリーズ、4月27日の第2試合はBEAST X・鈴木大介（連盟）がトップを獲得。混戦の南場、跳満ツモで突き抜けた。

【映像】タイミング最高！1巡回しが見事にハマった七対子一発ツモ

第1試合は東城が箱下に沈む大敗。ファイナルへの道は大きく開けているものの、3位・TEAM雷電の足音も迫るポジションまで後退した。挽回を期すこの試合は東家からセガサミーフェニックス・竹内元太（最高位戦）、赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）、TEAM雷電・瀬戸熊直樹（連盟）、鈴木大介の並びで開始した。

東1局はいきなりの3軒リーチ。鈴木大介も参戦したが、ここは竹内が園田へ2000点の放銃。その後も鈴木大介は好材料を手にしながら、アガリには結びつかない展開が続いた。それでも南1局、赤2枚のタンヤオを仕掛けると、終盤にカン七万をツモ。678の三色同順も付いて満貫のアガリとなった。南2局は平和でリーチするも、竹内に3900点のアガリで阻まれた。

南3局5本場、ここで鈴木大介の勝負勘が冴えた。タンヤオ・平和・一盃口を見据えた手が、タンヤオ・七対子でテンパイ。赤があるため出アガリでも6400点と効果的な加点になるため、まずはダマテン。その後、思い直してリーチを敢行すると、一発でアガリ牌の4索をツモ。リーチ・一発・ツモ・タンヤオ・七対子・赤の1万2000点が完成しトップ目へ。そのまま押し切った鈴木大介は、試合終了の一礼を終えて立ち上がると、額の汗を拭った。

勝利者インタビューでは「シビアな戦いで、すごく打っている時も空気が重くて。手は入っていたのですが決まらなくて…。全部リーチが空振ってしまいました。この空気の重さはセミファイナルだからと思って、ファイナルに向けていい練習ができたと思います」とコメント。

決定弾となった南3局5本場の跳満については「調整入りましたね、一発で」と笑顔に。「ダマテンにも価値がありますが、さすがにこれはリーチいかないと。トップを狙わないチーム状況であればダマテンでもいいかと思いましたが、やっぱり自分の麻雀的にはトップを狙ってリーチ、と思ったら一発ツモでした」と説明した。

「チームにとって初めてのセミファイナル。自分も含めてみんなただガムシャラに戦っているだけだと思います。このガムシャラさを忘れずに戦い続けたい」と語ってインタビューを締めた鈴木大介に、ファンからは「セミ大活躍！ありがとう！」「大介、この勢いで頂点を狩れ！！！」と熱烈なエールが寄せられていた。

【第2試合結果】

1着 BEAST X・鈴木大介（連盟）2万8400点／＋48.4

2着 TEAM雷電・瀬戸熊直樹（連盟）2万7000点／＋7.0

3着 赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）2万5000点／▲15.0

4着 セガサミーフェニックス・竹内元太（最高位戦）1万9600点／▲40.4

【4月27日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋436.3（16/20）

2位 BEAST X ＋422.6（18/20）

3位 TEAM雷電 ＋199.5（18/20）

4位 セガサミーフェニックス ＋94.4（18/20）

5位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋42.2（16/20）

6位 赤坂ドリブンズ ▲77.1（18/20）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

