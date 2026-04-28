山田祥平のニュース羅針盤 第539回 フォルダブル元年から既に7年、それでも折りたたみ続けてきた革新の到達点

山田祥平のニュース羅針盤 第539回 フォルダブル元年から既に7年、それでも折りたたみ続けてきた革新の到達点