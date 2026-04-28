ちゃんみな、日・米・韓を行き来していた幼少期にいじめも経験 結婚・出産を経て芽生えた心境の変化も明かす
ラッパーでシンガーソングライターのちゃんみなが、30日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
ちゃんみな ＝テレビ朝日提供
YouTubeでの楽曲総再生回数は10億回を超え、昨年初出場を果たした『紅白歌合戦』では圧倒的な演出で大きな話題を集めたちゃんみな。プロデュース業にも尽力するなど多方面で活躍を遂げている。
実は黒柳とは4年前に撮影で共演しており、番組では当時のエピソードも披露する。
華やかな活躍の裏には深く傷ついた過去や葛藤があったというちゃんみな。日本・アメリカ・韓国を行き来した幼少期にはいじめも経験したそうで、デビュー後にも向けられた容姿への心ない言葉など、苦悩を歌に昇華し乗り越えた日々についても打ち明けた。
ほかにも結婚や出産を経て芽生えた心境の変化や、生活を支え続けてくれた家族とのエピソードも語る。
ちゃんみな ＝テレビ朝日提供
YouTubeでの楽曲総再生回数は10億回を超え、昨年初出場を果たした『紅白歌合戦』では圧倒的な演出で大きな話題を集めたちゃんみな。プロデュース業にも尽力するなど多方面で活躍を遂げている。
実は黒柳とは4年前に撮影で共演しており、番組では当時のエピソードも披露する。
華やかな活躍の裏には深く傷ついた過去や葛藤があったというちゃんみな。日本・アメリカ・韓国を行き来した幼少期にはいじめも経験したそうで、デビュー後にも向けられた容姿への心ない言葉など、苦悩を歌に昇華し乗り越えた日々についても打ち明けた。
ほかにも結婚や出産を経て芽生えた心境の変化や、生活を支え続けてくれた家族とのエピソードも語る。