米津玄師が『2026 NHKサッカーテーマ』を担当 「長年愛してきたサッカー」テーマに書き下ろした新曲「烏」
米津玄師が、新曲「烏」を『2026 NHKサッカーテーマ』として書き下ろしたことが発表された。
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同曲は、5月10日に放送されるNHK総合『サンデースポーツ』（後9：50〜）内で初公開となる。その後、NHKの各サッカー番組でオンエアされるほか、日本時間の6月12日に開幕する『FIFAワールドカップ2026』での放送でも使用される。
■米津玄師 コメント
NHK サッカーテーマソングとして「烏」という曲を作りました。
長年愛してきたサッカーをテーマに、今この時代に、他でもない自分が作るのなら一体どういう曲がいいだろうか？と思案しながらいろいろ試みた結果、出来上がったのは自分でも拍子抜けするくらい個人的な曲でした。サッカーという大きな構造の中で、前を見据え屹立し続ける人々が、集団であると同時に健やかなる個人でもあってほしいという願いを元にこの曲を作りました。よろしくお願いします。
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同曲は、5月10日に放送されるNHK総合『サンデースポーツ』（後9：50〜）内で初公開となる。その後、NHKの各サッカー番組でオンエアされるほか、日本時間の6月12日に開幕する『FIFAワールドカップ2026』での放送でも使用される。
■米津玄師 コメント
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長年愛してきたサッカーをテーマに、今この時代に、他でもない自分が作るのなら一体どういう曲がいいだろうか？と思案しながらいろいろ試みた結果、出来上がったのは自分でも拍子抜けするくらい個人的な曲でした。サッカーという大きな構造の中で、前を見据え屹立し続ける人々が、集団であると同時に健やかなる個人でもあってほしいという願いを元にこの曲を作りました。よろしくお願いします。