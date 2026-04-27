540度くるっと回転！USB A to C変換アダプタ
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、540度回転コネクタで向きを自在に調整でき、断線や端子負担を軽減するUSB A to C変換アダプタ「500-USB103」を発売した。
■向きを気にせず、思いのままに使える
左右180度＋水平360度の合計540度回転に対応している。USB-Cコネクタの向きを細かく調整できるため、デスク上はもちろん、壁際やソファ、ベッド周りなど限られたスペースでもスムーズに接続できる。使う場所や姿勢に合わせて自然な角度を作れるので、毎日の充電環境がより快適になる。
■ケーブルやポートへの負担を抑える設計
充電ケーブルの断線や、ポート部分への無理な力は、日常使いの悩みのひとつ。本製品は回転機構により、接続方向を柔軟に調整できるため、ケーブルの折れ曲がりや引っ張りによる負担を軽減する。大切なスマートフォンやタブレット、ノートパソコンの端子を守りながら、長く安心して使いやすい設計に仕上げている。
■機器の接続も快適
L字・L型に近い使い勝手を実現できるため、スマートフォンやタブレットを持ちながらの外部機器の接続に便利だ。手やケーブルが干渉しにくく、快適な操作感を保てる。
■小型・軽量でも使いやすい
本体サイズは約W1.65×D4.1×H1cm、重さは約5.2gとコンパクト。持ち運びしやすく、バッグやポーチに入れてもかさばらない。さらに、暗い場所でも通電状態を確認できるLEDを搭載し、ピン部分には錆に強く信号劣化が少ない金メッキを採用。USB 2.0対応で日常使いしやすく、細部まで実用性にこだわった設計だ。
■USB-Cタイプも好評発売中
USB-Cタイプの500-USB095も好評発売中。こちらはUSB PD充電に対応したものなので、充電にはこちらが最適だ。
■注意
■540度回転コネクタで向きを自在に調整でき、断線や端子負担を軽減するUSB A to C変換アダプタ「500-USB103」
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■ケーブルやポートへの負担を抑える設計
充電ケーブルの断線や、ポート部分への無理な力は、日常使いの悩みのひとつ。本製品は回転機構により、接続方向を柔軟に調整できるため、ケーブルの折れ曲がりや引っ張りによる負担を軽減する。大切なスマートフォンやタブレット、ノートパソコンの端子を守りながら、長く安心して使いやすい設計に仕上げている。
■機器の接続も快適
L字・L型に近い使い勝手を実現できるため、スマートフォンやタブレットを持ちながらの外部機器の接続に便利だ。手やケーブルが干渉しにくく、快適な操作感を保てる。
■小型・軽量でも使いやすい
本体サイズは約W1.65×D4.1×H1cm、重さは約5.2gとコンパクト。持ち運びしやすく、バッグやポーチに入れてもかさばらない。さらに、暗い場所でも通電状態を確認できるLEDを搭載し、ピン部分には錆に強く信号劣化が少ない金メッキを採用。USB 2.0対応で日常使いしやすく、細部まで実用性にこだわった設計だ。
■USB-Cタイプも好評発売中
USB-Cタイプの500-USB095も好評発売中。こちらはUSB PD充電に対応したものなので、充電にはこちらが最適だ。
■注意
■540度回転コネクタで向きを自在に調整でき、断線や端子負担を軽減するUSB A to C変換アダプタ「500-USB103」
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