これ絶対美味しいやつ♡【モスバーガー】今食べたい！「期間限定バーガー」

【モスバーガー】では、人気のバーガーにちょっぴりぜいたくなトッピングをプラスした「期間・数量限定バーガー」を販売中。とろけるたまごや厚切りベーコンをあわせて、いつものバーガーがランクアップしているよう。今回はそんな「限定バーガー」について詳しくご紹介します。

ソースがリニューアル！

モスで人気の「テリヤキバーガー」が3/18にソースをリニューアルして登場。あわせて、期間限定のバーガーも販売されています。モスといえばテリヤキバーガーの元祖。こだわりのソースには、三温糖・りんごペースト・スチームオニオンなどが使われていて「すっきりとした甘さと醤油の香ばしさ」（公式サイトより）を感じられるよう。限定バーガーの前に、まずはリニューアルしたテリヤキバーガーを食べてみるのもおすすめです。

レタスたっぷり！ ボリューム満点

@megumiko_maniaさんが「ひとくち目からベーコンの存在感がどん！とくる」と驚いているのがこちらの「チーズベーコン テリヤキバーガー」です。レタスはパティが見えなくなるほどのたっぷり。「しっかり塩気のあるベーコンとシャキシャキレタスの組み合わせが最高すぎる」と絶賛しています。価格は\590（税込）。5月中旬頃までの期間限定販売です。

こんなバーガー見たことない！？

@megumiko_maniaさんが「見た瞬間から“これ絶対美味しいやつ”ってなりました」とコメントするのは「とろったまベーコン テリヤキバーガー」。5月中旬頃までの期間限定 & 数量限定バーガーです。とろっとした半熟風たまごを挟んだ1品。厚切りのベーコンやたっぷりのレタスも入っているので、たまごをソースのように絡めながら食べるのも美味しそうです。

心もお腹も満たされる！？

「とろったまベーコン テリヤキバーガー」は、@megumiko_maniaさんいわく「濃厚 & ボリューミー」で「しっかりお腹を満たしたいときにぴったり」だそう。価格は\590（税込）です。定番の「テリヤキバーガー」・期間限定の「チーズベーコン テリヤキバーガー」と食べ比べてみてはいかが？

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※こちらの記事では@megumiko_mania様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A