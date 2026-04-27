

ファジアーノ岡山

サッカー明治安田J1百年構想リーグWESTのファジアーノ岡山は25日、JFE晴れの国スタジアムでアビスパ福岡と対戦しました。

直近4試合は12失点で勝ち星なし。守備の立て直しと3月8日以来のホーム戦勝利を目指すファジアーノ。

試合開始早々にピンチを迎えるも、ここは身長196cmのゴールキーパー、レナート・モーザーが横っ飛びで防ぐと、その直後のピンチでも好セーブを見せゴールを許しません。

反撃は前半27分。ブラジル人フォワードのポポが相手ディフェンダー2人をかわすと、クロスに合わせたのは今季新加入の白井康介。

持ち味のスピードをいかし、逆サイドからゴール前に入り込み先制点を奪います。その白井は後半も躍動します。

後半16分、右サイドを駆け上がりワンタッチクロス。白井の絶妙なクロスに合わせたのは逆サイドの山根永遠。福岡守備陣を崩し切り、今季ホーム戦では初となる複数得点でリードを広げます。

課題だった守備でも、この日は粘り強く戦い続ける「岡山らしさ」を表現したファジアーノ。無失点で5試合ぶりの勝利をつかみ、ゴールデンウィークの連戦へ弾みをつける1勝となりました。

（ファジアーノ岡山 MF「51」／白井康介 選手［31］）

「岡山らしさはみんなでハードワークして堅い守備がベースにあるべきだと思う。この連戦失点を少なくしていきたい」