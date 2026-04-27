【5月5日まで】シャトレーゼ、こいのぼり＆動物ケーキ登場　アソートやミニケーキも充実

シャトレーゼは4月25日から、全国の菓子専門店「シャトレーゼ」において、「こどもの日ケーキ」を数量限定・期間限定で販売している。

動物やこいのぼりをモチーフにしたかわいらしいケーキを取りそろえ、複数人で楽しめるデコレーションケーキから一人サイズのミニケーキまで幅広くラインアップする。いずれも販売期間は「こどもの日」の5月5日まで。

〈ラインアップ（価格はすべて税込）〉■家族で楽しめるデコレーションケーキ

◆こどもの日 アソートデコレーション（4,220円）

苺みるく、パリパリチョコレート、ホワイトチョコレート、チョコバナナ、抹茶、ミックスベリー、レアチーズ、マロンの8種類を詰め合わせたアソートケーキ。クッキーや苺、こいのぼりやかぶとをイメージしたチョコレートをトッピングした。大きさは直径17cm（8カット）。

【この記事の画像9点はこちら】シャトレーゼ「こいのぼりデコレーション」「かぶとケーキ」「ハッピーどうぶつデコレーション」など

◆こどもの日 2つの味が楽しめる ハッピーどうぶつデコレーション（3,890円）

ホイップクリームとチョコクリームの2種類の味わいが楽しめるケーキに、彩り豊かなフルーツを飾り、かわいらしいライオンをあしらった。ライオンの中には、ココアスポンジでバナナクリームとチョコチップ入りバナナソースを包み込んでいる。ホイップとチョコ、フルーツの組み合わせで、見た目も味わいも楽しめる一品。直径17cm。

◆こどもの日 こいのぼりデコレーション（2,380円）

こいのぼりをモチーフにした、切り分けやすい長方形のケーキ。しっとりとしたスポンジで苺クリームとダイス苺を挟み、苺でうろこを、チョコレートで目とひげを表現した。長さ18cm。

◆こどもの日 おかしのスイーツトラック（4,320円）

フルーツやチョコレートを運ぶトラックをイメージした、遊び心あふれるデコレーションケーキ。スポンジにホイップクリーム、ダイス苺、シロップ漬けの洋梨と黄桃をサンドし、色とりどりのフルーツを飾り付けた。甘酸っぱいフルーツとコクのあるクリームを楽しめる。サイズは13cm×16cm。※同商品のみ4月29日から販売開始。

こどもの日 おかしのスイーツトラック

■こどもの日限定ミニケーキも充実

◆こどもの日 かぶとケーキ（470円）

チョコとバナナを組み合わせたモンブラン。バナナクリームとチョコクリームを重ね、シリアル入りチョコレートとマシュマロをアクセントに加えた。かぶとをイメージし、チョコ製の三日月型の前立てをトッピング。

【画像を見る】かぶとケーキ、ひょっこりしろくま など

◆こどもの日 フルーツプリンアラモード（496円）

こいのぼりのピックを飾った限定スイーツ。スポンジにホイップ入りカスタードクリームと焼きプリンを重ね、色とりどりのフルーツをトッピング。やさしい甘さとフルーツの爽やかさが広がる一品。

◆こどもの日 ひょっこりしろくま（380円）

海から顔をのぞかせるしろくまをイメージしたスイーツ。2種類の食感のソーダ風味ゼリーとヨーグルトクリームを組み合わせ、ナタデココを加えて食感にアクセントをつけた。見た目も爽やかで、やさしい味わいに仕上げている。

◆こどもの日 ショート（250円）

パーティーにも適した一人サイズのショートケーキ。スポンジでホワイトチョコチップ入りホイップクリームをサンドし、削りチョコをトッピング。苺とこいのぼりの飾りで仕上げた。

こどもの日 ショート

◆こどもの日 チョコショート（250円）

ココアスポンジでチョコチップ入りチョコクリームをサンドしたショートケーキ。削りチョコレートをふりかけ、苺とこいのぼりの飾りを添えた。