こどもの日と母の日を彩る♡限定ショートケーキで特別なひととき

大切な人と過ごす特別な日には、心ときめくケーキで華やかなひとときを演出しませんか？「椿屋珈琲・ダッキーダック」のアニバーサリーケーキ予約サイトでは、こどもの日と母の日にぴったりな限定ショートケーキが登場。パティシエが丁寧に仕上げたケーキは、見た目の可愛らしさと本格的な味わいが魅力。WEB予約でスムーズに受け取れるのも嬉しいポイントです♡

こどもの日を彩る華やかケーキ

「こどもの日 チョコストロベリーショートケーキ」は3,900円（税込）。王道のストロベリーショートにチョコレートクリームをとろりとかけ、みずみずしい苺と季節感あふれるデコレーションで仕上げた一台です。

同じく3,900円（税込）の「こどもの日 ピンクストロベリーショートケーキ」は、フランボワーズのピンククリームとユニコーンモチーフが印象的。

可愛らしさ満点で、お子様の笑顔を引き出してくれる華やかなデザインが魅力です。どちらもサイズは記載なし、カラーはそれぞれチョコブラウン系・ピンク系のデコレーションとなっています。

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母の日に贈る感謝のケーキ

「母の日 ストロベリーショートケーキ」は3,800円（税込）。ふんわりスポンジと苺の組み合わせに、カーネーションの飾りを添えた華やかなデザインが特徴です。

上品で優しい印象の仕上がりは、お母さんへの感謝を伝えるのにぴったり。花束の代わりに、甘く心温まるサプライズを演出できます。ストロベリーとホワイトクリームを基調とした上品な仕上がりです。

便利なWEB予約でスマートに受取

「椿屋珈琲・ダッキーダック アニバーサリーケーキ予約サイト」では、24時間いつでも簡単に予約が可能。店舗での待ち時間がなく、受け取りもスムーズに行えるのが魅力です。

忙しい日々の中でも、特別な日の準備をスマートに整えられるサービスは、現代女性に嬉しいポイント。大切な時間をより豊かにしてくれます。

想いを込めたケーキで特別な一日を

こどもの日も母の日も、心を込めたケーキがあれば、より思い出深い時間に♡見た目の華やかさと本格的な味わいを兼ね備えた限定ケーキは、大切な人とのひとときを彩る特別な存在です。

今年は少し特別に、感謝や成長の喜びをケーキに込めて伝えてみてはいかがでしょうか♪