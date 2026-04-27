＜速報＞日本勢11人がホールアウト 勝みなみ、竹田麗央が通算4アンダーでフィニッシュ
＜シェブロン選手権 最終日◇26日◇メモリアル・パークGC（テキサス州）◇6811ヤード・パー72＞海外女子メジャーの今季初戦は、最終ラウンドが終盤に入っている。
【写真】ネリー・コルダの肩甲骨周りがすごい
日本勢は11人が決勝ラウンドをプレー。勝みなみ、竹田麗央がトータル4アンダーの日本最上位で大会を終了した。山下美夢有、岩井明愛がトータル3アンダー、馬場咲希がトータル2アンダー。原英莉花、吉田優利、神谷そらはトータルイーブンパー、古江彩佳がトータル2オーバー。昨年覇者の西郷真央、笹生優花はトータル4オーバーで大会を終えた。現在トータル19アンダーで17番をプレーするネリー・コルダ（米国）が単独トップに立つ。トータル14アンダーで2位に続くイン・ルオニン（中国）に5打差と大量リードで、2024年に続く大会2勝目へ近づいている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜LIVE＞シェブロン選手権 スコア速報中
ネリー・コルダ 今季成績＆プロフィール
ネリー・コルダの記録的な3日間
〈連続写真〉スライスよ、さようなら 岩井明愛のスイングは“つかまる要素”満載だった
懐かしフォト 成人式で振り袖姿を披露した原英莉花が初々しい！
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