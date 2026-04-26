[4.26 ラ・リーガ第32節](Estadio de Vallecas)

※21:00開始

<出場メンバー>

[ラージョ]

先発

GK 1 ダニエル・カルデナス

DF 2 アンドレイ・ラティウ

DF 3 ペップ・チャバリア

DF 24 フロリアン・ルジューヌ

DF 32 ノーベル・メンディ

MF 6 パテ・シス

MF 7 イシ

MF 17 ウナイ・ロペス

FW 10 セルヒオ・カメージョ

FW 12 イリアス・アコーマック

FW 14 カルロス・マルティン

控え

GK 30 フアンペ・ギル

DF 16 アブドゥル・ムミン

DF 20 イバン・バジウ

DF 22 アルフォンソ・エスピノ

DF 33 ジョシュア・フェルトロート

MF 4 ペドロ・ディアス

MF 8 オスカル・トレホ

MF 15 ジェラール・グンバウ

MF 21 フラン・ペレス

MF 23 オスカル・バレンティン

FW 9 アレシャンドレ

FW 19 ホルヘ・デ・フルトス

監督

イニゴ・ペレス

[ソシエダ]

先発

GK 1 アレックス・レミロ

DF 2 ジョン・アランブル

DF 16 ドゥイェ・チャレタ・ツァル

DF 17 セルヒオ・ゴメス

DF 31 ジョン・マルティン

MF 7 アンデル・バレネチェア

MF 8 ベニャト・トゥリエンテス

MF 14 久保建英

MF 18 カルロス・ソレール

FW 9 オーリ・オスカールソン

FW 10 ミケル・オヤルサバル

控え

GK 13 ウナイ・マレーロ

GK 32 アイトール・フラガ

DF 3 アイエン・ムニョス

DF 6 アリツ・エルストンド

DF 38 ルケン・ベイティア

MF 4 ジョン・ゴロチャテギ

MF 12 ヤンヘル・エレーラ

MF 15 パブロ・マリン

MF 21 アルセン・ザハリャン

MF 23 ブライス・メンデス

MF 24 ルカ・スチッチ

FW 22 ウェズレイ

監督

ペッレグリーノ・マタラッツォ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります