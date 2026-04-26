ラージョvsソシエダ スタメン発表
[4.26 ラ・リーガ第32節](Estadio de Vallecas)
※21:00開始
<出場メンバー>
[ラージョ]
先発
GK 1 ダニエル・カルデナス
DF 2 アンドレイ・ラティウ
DF 3 ペップ・チャバリア
DF 24 フロリアン・ルジューヌ
DF 32 ノーベル・メンディ
MF 6 パテ・シス
MF 7 イシ
MF 17 ウナイ・ロペス
FW 10 セルヒオ・カメージョ
FW 12 イリアス・アコーマック
FW 14 カルロス・マルティン
控え
GK 30 フアンペ・ギル
DF 16 アブドゥル・ムミン
DF 20 イバン・バジウ
DF 22 アルフォンソ・エスピノ
DF 33 ジョシュア・フェルトロート
MF 4 ペドロ・ディアス
MF 8 オスカル・トレホ
MF 15 ジェラール・グンバウ
MF 21 フラン・ペレス
MF 23 オスカル・バレンティン
FW 9 アレシャンドレ
FW 19 ホルヘ・デ・フルトス
監督
イニゴ・ペレス
[ソシエダ]
先発
GK 1 アレックス・レミロ
DF 2 ジョン・アランブル
DF 16 ドゥイェ・チャレタ・ツァル
DF 17 セルヒオ・ゴメス
DF 31 ジョン・マルティン
MF 7 アンデル・バレネチェア
MF 8 ベニャト・トゥリエンテス
MF 14 久保建英
MF 18 カルロス・ソレール
FW 9 オーリ・オスカールソン
FW 10 ミケル・オヤルサバル
控え
GK 13 ウナイ・マレーロ
GK 32 アイトール・フラガ
DF 3 アイエン・ムニョス
DF 6 アリツ・エルストンド
DF 38 ルケン・ベイティア
MF 4 ジョン・ゴロチャテギ
MF 12 ヤンヘル・エレーラ
MF 15 パブロ・マリン
MF 21 アルセン・ザハリャン
MF 23 ブライス・メンデス
MF 24 ルカ・スチッチ
FW 22 ウェズレイ
監督
ペッレグリーノ・マタラッツォ
※21:00開始
<出場メンバー>
[ラージョ]
先発
GK 1 ダニエル・カルデナス
DF 2 アンドレイ・ラティウ
DF 3 ペップ・チャバリア
DF 24 フロリアン・ルジューヌ
DF 32 ノーベル・メンディ
MF 6 パテ・シス
MF 7 イシ
MF 17 ウナイ・ロペス
FW 10 セルヒオ・カメージョ
FW 12 イリアス・アコーマック
FW 14 カルロス・マルティン
GK 30 フアンペ・ギル
DF 16 アブドゥル・ムミン
DF 20 イバン・バジウ
DF 22 アルフォンソ・エスピノ
DF 33 ジョシュア・フェルトロート
MF 4 ペドロ・ディアス
MF 8 オスカル・トレホ
MF 15 ジェラール・グンバウ
MF 21 フラン・ペレス
MF 23 オスカル・バレンティン
FW 9 アレシャンドレ
FW 19 ホルヘ・デ・フルトス
監督
イニゴ・ペレス
[ソシエダ]
先発
GK 1 アレックス・レミロ
DF 2 ジョン・アランブル
DF 16 ドゥイェ・チャレタ・ツァル
DF 17 セルヒオ・ゴメス
DF 31 ジョン・マルティン
MF 7 アンデル・バレネチェア
MF 8 ベニャト・トゥリエンテス
MF 14 久保建英
MF 18 カルロス・ソレール
FW 9 オーリ・オスカールソン
FW 10 ミケル・オヤルサバル
控え
GK 13 ウナイ・マレーロ
GK 32 アイトール・フラガ
DF 3 アイエン・ムニョス
DF 6 アリツ・エルストンド
DF 38 ルケン・ベイティア
MF 4 ジョン・ゴロチャテギ
MF 12 ヤンヘル・エレーラ
MF 15 パブロ・マリン
MF 21 アルセン・ザハリャン
MF 23 ブライス・メンデス
MF 24 ルカ・スチッチ
FW 22 ウェズレイ
監督
ペッレグリーノ・マタラッツォ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります