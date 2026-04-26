大森元貴が唄う日本テレビ『news zero』テーマ曲「催し」、配信に先駆けジャケット写真を公開

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大森元貴が唄う日本テレビ『news zero』テーマ曲「催し」の配信が4月27日0時よりスタート。それに先駆けジャケット写真が公開された。

■待望の配信リリースと共にリスニングパーティーも開催！

3月30日(月)より放送されている日本テレビ『news zero』テーマ曲、大森元貴の「催し」がまもなく4月27日00:00に配信リリースされる。それに先行する形でジャケット写真が公開された。

番組のエンディングで先んじて聴ける楽曲の一部からは、ソロならではの自由奔放さとグランジロックのような鋭さやエグ味を聴き取ることができるが、公開されたジャケット写真からも、その際立つ存在感を感じ取ることができる。

なお、この「催し」のリリースを記念したオンラインリリースパーティーが、AWA、Stationhead、Spotifyで開催される。

AWAは4月28日（火）21:00から、無料で誰でも参加できるオンライン空間「AWAラウンジ」でリスニングパーティーを開催、チャットでのリスナー同士の交流を楽しむことができる。

またStationheadでは、４月28日（火）から5月3日（日）までの期間、毎日22:00頃よりリスニングパーティーを開催する。

さらにSpotifyでは、4月27日（月）19:00から、大森元貴が参加するリスニングパーティーを開催、「催し」を大森とともにリスニングして、トークが聴けたり、パーティーのチャットにも参加することができる。

■リリース情報

2026.04.27 ON SALE

DIGITAL SINGLE「催し」

■関連リンク

大森元貴 特集リスニングパーティー on AWAラウンジ

https://mf.awa.fm/open_motokiohmori_0428_pr

開催日時：2026年4月28日（火） 21:00～

Stationheadリスニングパーティー

https://www.stationhead.com/mgaofficial

開催日時：2026年４月28日（火）～5月3日（日）の期間、毎日22:00頃よりスタート

「催し」配信リリース記念 Spotify公式リスニングパーティー

https://party.spotify.com/event/3UpsJRXdyqx6BOJ9Gt9M9e

開催日時：4月27日(月)19:00～

大森元貴 OFFICIAL SITE

http://motoki-ohmori.com/