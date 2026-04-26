北海道、40点差大敗＆CS消滅から見事な“バウンスバック”… 終了間際の劇的勝ち越しダンクで群馬を撃破

4月26日、北海きたえーるで「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1リーグ戦第35節GAME2が行われ、GAME1で大敗を喫したレバンガ北海道が群馬クレインサンダーズ相手に83－81で勝利した。

前日のGAME1では、群馬を前に65－105と40点差の歴史的大敗を喫し、チャンピオンシップ（CS）進出の可能性が完全に消滅。失意のなかで迎えたGAME2だったが、北海道の選手たちは5984人のファンが詰めかけたホームで意地を見せた。

第1クォーターを22－23と1点ビハインドで終えた北海道。続く第2クォーター、富永啓生が持ち前の得点能力を発揮して11得点を挙げ、マックス・ヒサタケやケビン・ジョーンズらの加点もあり、45－39と逆転して前半を折り返した。

しかし後半に入ると、群馬の反撃を許すことに。ヨハネス・ティーマンに11得点を許すなど劣勢を強いられ、第3クォーターだけで25失点。59－64と5点ビハインドで最後の10分間へ突入した。

それでも北海道は、第4クォーターに富永を中心とした猛攻を展開。試合時間残り5分11秒で追いつくことに成功すると、以降は追いつ追われつのシーソーゲームに。

そして試合時間残り28秒、81－81のタイスコアで迎えた北海道のオフェンス。富永の放った3ポイントはリングに嫌われ、リバウンドも相手に確保される。しかし、直後にドワイト・ラモスが値千金のスティールに成功し、すぐさまゴール下へパス、ボールを受けたハーラーが豪快な勝ち越しダンクを叩き込んだ。群馬は最後の攻撃で中村拓人が3ポイントを狙うもリングに嫌われ、タイムアップ。北海道が前日の屈辱を振り払う、劇的勝利を収めた。

勝利した北海道は、富永が4本の3ポイントを含む28得点5アシストと大爆発。ジョーンズが20得点、ハーラーが15得点を挙げ、前日の大敗から見事な“バウンスバック”を見せた。

一方の群馬は、ティーマンが28得点をマークしたが連勝ならず。同日他会場で行われた試合結果により千葉ジェッツ・アルバルク東京と勝率で並び、3チーム間の対戦成績により東地区3位に順位を落とす結果となった。

■試合結果



レバンガ北海道 83－81 群馬クレインサンダーズ（@北海きたえーる）



北 海 道｜22｜23｜14｜24｜＝83



群 馬 ｜23｜16｜25｜17｜＝81



昨日の敗戦からバウンスバック🔥

北海道が群馬に勝利！@levangakousiki

📡バスケットLIVEで見逃し視聴https://t.co/c0bMG8ULiP#Bリーグ #りそなグループ pic.twitter.com/yu8EWjvQbO

- B.LEAGUE（Bリーグ） (@B_LEAGUE) April 26, 2026

【動画】大敗&CS消滅から一夜…北海道が見事なバウンスバック