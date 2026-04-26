今田耕司の還暦パーティ、所属事務所の枠を超え大物芸人が集まり祝福！
お笑いコンビ・ナインティナインの岡村隆史が25日までにInstagramを更新。還暦を迎えた今田耕司を祝福するために集まった人気芸人の記念ショットを披露した。
【写真】大型特番みたい！ 今田耕司の還暦パーティに人気芸人が集結
岡村が「60」と投稿したのは、今年3月に60歳の誕生日を迎えた今田を人気芸人たちが囲んだ記念ショット。写真には、赤い頭巾とチャンチャンコを身に付けた今田を中央にネプチューンの堀内健、品川庄司の品川祐、出川哲朗、岡村、イワイガワの岩井ジョニ男、飯尾和樹ら赤いTシャツを着た参加者が笑顔で並ぶ様子が収められている。
この投稿にファンからは「今田さんが赤いちゃんちゃんこを着る年齢に!?」「日本で1番若々しい還暦かもですね」「みなさん、良い顔してますね」などの声が集まっている。
引用：「岡村隆史」Instagram（＠okamuradesu）
【写真】大型特番みたい！ 今田耕司の還暦パーティに人気芸人が集結
岡村が「60」と投稿したのは、今年3月に60歳の誕生日を迎えた今田を人気芸人たちが囲んだ記念ショット。写真には、赤い頭巾とチャンチャンコを身に付けた今田を中央にネプチューンの堀内健、品川庄司の品川祐、出川哲朗、岡村、イワイガワの岩井ジョニ男、飯尾和樹ら赤いTシャツを着た参加者が笑顔で並ぶ様子が収められている。
この投稿にファンからは「今田さんが赤いちゃんちゃんこを着る年齢に!?」「日本で1番若々しい還暦かもですね」「みなさん、良い顔してますね」などの声が集まっている。
引用：「岡村隆史」Instagram（＠okamuradesu）