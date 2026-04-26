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「目的がないと続かない」工場勤務ですぐ辞める人の決定的な特徴とは

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工場転職のプロであるケンシロウ氏が自身のYouTubeチャンネルで「【工場転職】続く人と辞める人の決定的な差7選」を公開した。動画では、工場勤務において長く働き続けられる人と、早期に辞めてしまう人の決定的な違いについて、7つの具体的なポイントを挙げながら解説している。



ケンシロウ氏はまず、工場勤務で多くの人が懸念する「夜勤」について言及。「稼ぐことが目的と割り切れるか」が重要だと指摘し、夜勤手当や深夜手当を利用して稼ぐ意識を持つべきだと語った。また、日本人特有の完璧主義についても触れ、工場勤務は「慣れゲー」であるとし、最初は完璧を求めすぎず、安全と品質を最優先にすべきだと強調した。



さらに、人間関係の距離感や「配属ガチャ」の現実についても言及した。工場にはドライな人や厳しい人もいるとした上で、人間関係はドライだと心得ておくことでつまずくことが減ると説明。配属に関しても「当たり外れがある」と述べ、希望通りにならなくてもまずは3ヶ月続ける心構えが重要だと説いた。



最後にケンシロウ氏は、「目的があるか」どうかが最も重要であると断言した。家族を守るためや将来の資金作りなど、明確な目的がある人は困難な状況でも踏ん張れるとし、「何のために頑張っているのか理由がないと簡単に辞めてしまう」と指摘。長期的な視点を持つことの重要性を説き、動画を締めくくった。