滋賀県は、湖国ゆかりのマスコットキャラクターを観光振興に生かそうと、「県観光PRキャラクター」制度を新たに設けた。第1号として、滋賀ふるさと観光大使で歌手の西川貴教さん（55）＝野洲市出身＝をモチーフにしたキャラクター「タボくん」を任命した。



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タボくんは「イナズマロックフェス」の公式キャラクターとして2009年に誕生。西川さんの幼少期の愛称「ター坊」から名付けられた。このほど県庁を訪れた西川さんは、タボくんの代わりに委嘱状を受け取り「これはひこにゃんにめちゃくちゃ自慢できるな」と笑いを誘った。



県は、今後もPRキャラクターを増やす方針。県のお墨付きが付くことで、湖国の魅力発信とキャラの知名度向上の双方に役立てる狙いがある。



平和堂は、公式X（旧ツイッター）でタボくんの就任を祝い、同社のイメージキャラクター「はとっぴー」について「第2号目指して頑張ります」と意気込みを示した。



（まいどなニュース／京都新聞）