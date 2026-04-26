Image: SHARP 目の付け所がシャープってやつ？ 完全に夏の定番アイテムになったハンディーファン。今では角度調節やふたつ折り、冷却プレート付きなど、派生形がワンサカ生まれています。他にどんな機能があったら喜ばれるでしょう？ シャープが作るとやっぱりこうなるプラズマクラスターでお馴染みのシャープが、ついに手持ち扇風機にもソレを搭載。「PJ-HS01」が誕生しました。夏は汗やム