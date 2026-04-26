◆ロシア皇帝に学ぶ“情による抜擢”の恐ろしすぎる末路

【悩んだら歴史に相談せよ】『リーダーは日本史に学べ』の著者が、舞台を世界へ広げた『リーダーは世界史に学べ』。東京大学・羽田 正名誉教授の監修のもと、世界史に名を刻む35人の言葉から、現代のビジネスに必要な「決断力」「洞察力」「育成力」「人間力」「健康力」と5つの力を磨く術を解説する。

情の深さが身の破滅につながったニコライ2世

ニコライ2世（1868〜1918年）は、ロシア帝国の最後の皇帝。祖父のアレクサンドル2世が改革を進めるなかで暗殺された後、父アレクサンドル3世が皇帝に即位すると、ニコライは皇太子となった。皇太子時代には日本を訪問したが、滋賀県大津で暗殺未遂事件（大津事件）に遭遇。皇帝として即位後、中国東北部（満州）から朝鮮半島への勢力拡大を目指した。この方針が日本との対立を招き、日露戦争（1904〜1905年）が勃発。当初はロシアが有利と見られていたものの、国内の革命運動などの影響で勝利を収めることができなかった。1914年、第一次世界大戦が勃発すると、ロシアはイギリスやフランスと連合国を結成して参戦したが、ドイツに対する敗北が相次いだ。戦争の長期化と国内の困窮は国民の不満を高め、1917年にロシア革命が起こる。ニコライ2世は皇帝の座を追われ、退位を余儀なくされた。退位後は家族とともに幽閉生活を送るが、反革命勢力に奪還されることを恐れた革命勢力により、1918年に皇后、子どもたち、従者とともに銃殺された。ソビエト連邦崩壊後、ニコライ2世の名誉回復が進み、ロシア正教会によって聖人に列せられた。

最後のロシア皇帝ニコライ2世の日記が映し出すもの

ロシア最後の皇帝、ニコライ2世の人物像を知るうえで非常に参考になる一冊に、保田孝一著『最後のロシア皇帝ニコライ二世の日記』（講談社学術文庫）があります。

日記の内容をたどっていくと、ニコライ2世がいかに家族に対して深い愛情を注いでいたかが鮮明に浮かび上がってきます。日々の暮らしの中で、両親や妻、そして子どもたちを常に気遣い、温かなまなざしを向けていた実直な人柄が伝わってくるのです。

家族への情愛が招いた歴史の悲劇

しかし皮肉なことに、その「情の深さ」こそが破滅の引き金となってしまいました。

皇太子アレクセイは、小さな傷でも出血が止まらなくなる血友病を患っていました。その苦しみと、わが子を案じる皇后アレクサンドラの深い悲嘆。こうした絶望的な状況の中で、祈りによってアレクセイの出血を止めたとされる怪僧ラスプーチンが登場します。ニコライ2世は、家族の苦悩を和らげてくれる存在として、彼に絶大な信頼を寄せてしまいました。

ところが、酒に溺れ女性関係も奔放、政界でも悪名高かったラスプーチンを宮廷の中枢に置いたことは、皇帝としての権威を著しく失墜させる結果となりました。これが最終的にはロシア革命を加速させ、深く愛した家族と共に、自らも破滅の道を歩むことになったのです。

現代の組織にも通じる「情による抜擢」の危うさ

このような構図は、決して過去の歴史の中だけの話ではなく、現代の組織運営においても頻繁に見られます。信頼する身近な人や、長年の付き合いがある人物に対して、「恩返しをしたい」「力になりたい」という思いが先行してしまうケースです。

人事や評価は能力や適性に基づいて客観的に行われるべきですが、それが「個人的な感情」に左右されてしまうと、組織は脆くなります。たった一人に対する「情による抜擢」が、チーム全体の士気を下げ、組織内の信頼関係を根底から崩してしまうことは少なくありません。

判断を誤らないために「他者の視点」を仕組み化する

感情に支配されず、公正な判断を下すためにはどうすればよいのでしょうか。その鍵は、仕組みとして「他者の視点」を取り入れることにあります。

たとえば、重要なポジションに人物を登用する際、自分一人の判断で決めるのではなく、客観的な評価ができる複数の人の意見を仰ぐプロセスを設けることが有効です。

当時、ニコライ2世の周りでも、皇族や閣僚たちがラスプーチンの危うさについて再三警鐘を鳴らしていました。しかし、彼はその忠告に耳を貸すことはありませんでした。もしあの時、彼が「自分は情に流されていないか」と自らを省み、周囲の客観的な意見を冷静に受け止めていたなら、ロシアの歴史は全く違った展開を迎えていたかもしれません。

※本稿は『リーダーは世界史に学べ』（ダイヤモンド社）の著者による特別原稿です。