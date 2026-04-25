BリーグCS進出8クラブが決定…残り3試合時点の“仮想”組み合わせ、初参戦は地区V長崎のみ

4月25日、全国各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1リーグ戦第35節GAME1が行われ、長崎ヴェルカの西地区優勝と、「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26」に進出する全8クラブが出揃った。

前節終了時点で5クラブまでCS進出が決まっていたが、この日はリーチをかけていた群馬クレインサンダーズ、千葉ジェッツ、アルバルク東京が揃って勝利し、レギュラーシーズン3試合を残してCS進出切符をつかんだ。

勝てばCS進出が決まる状況だった千葉Jは、ホームのLaLa arena TOKYO-BAYで広島ドラゴンフライズに83－68で勝利した。第1クォーターから主導権を奪取すると、試合中盤に猛追されたものの、第4クォーターにナシール・リトルやディー・ジェイ・ホグらの連続得点で突き放す試合展開。Bリーグが開幕した2016－17シーズンから“皆勤”となる9大会連続9度目のCS出場となった。

東地区2位につける群馬クレインサンダーズは、敵地でレバンガ北海道に105－65と大勝。同地区で上位争いを繰り広げてきたライバルを圧倒し、2大会連続となるCS進出を決めた。北海道は富永啓生がゲームハイとなる29得点を挙げたが、後半だけで67失点。分厚い選手層を誇る群馬に弾き返された。

ワイルドカード4位（東地区4位）とボーダーライン上にいたA東京は、ホームで滋賀レイクスに101－74で快勝。「勝利」と「北海道の負け」という条件を満たし、5大会連続8度目のCS進出を決めた。

なお、西地区では名古屋ダイヤモンドドルフィンズが敗れたことで、長崎ヴェルカの地区優勝が決定した。長崎はCS進出8クラブのなかで唯一のCS初参戦だが、これでCSセミファイナルまでホーム開催となることが決定。また、東地区優勝マジック1としている宇都宮ブレックスも、地区2位以上でレギュラーシーズンを終えることが決まり、クォーターファイナルのホーム開催権を手にした。

いまだシード順は決まっていないが、4月25日終了時点での“仮想”CSクォーターファイナルの組み合わせは、長崎vsA東京、三河vs群馬、名古屋Dvs琉球、千葉Jvs宇都宮。西地区2位の名古屋Dと同3位の三河が勝利数では並んでおり、依然としてシード争いは流動的な状況となっている。

◆▼4月25日の試合結果

名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 69－87 宇都宮ブレックス



仙台89ERS 100－94 横浜ビー・コルセアーズ



千葉ジェッツ 83－68 広島ドラゴンフライズ



レバンガ北海道 65－105 群馬クレインサンダーズ



越谷アルファーズ 90－84 川崎ブレイブサンダース



富山グラウジーズ 82－72 秋田ノーザンハピネッツ



シーホース三河 87－67 三遠ネオフェニックス



京都ハンナリーズ 88－78 大阪エヴェッサ



島根スサノオマジック 79－88 茨城ロボッツ



ファイティングイーグルス名古屋 73－83 長崎ヴェルカ



アルバルク東京 101－74 滋賀レイクス



サンロッカーズ渋谷 79－69 アルティーリ千葉



琉球ゴールデンキングス 92－78 佐賀バルーナーズ

◆▼4月25日終了時点のB1順位表

【東地区】



1位 43勝14敗 宇都宮ブレックス



2位 40勝17敗 群馬クレインサンダーズ



3位 39勝18敗 千葉ジェッツ



4位 39勝18敗 アルバルク東京



5位 35勝22敗 レバンガ北海道



6位 35勝22敗 仙台89ERS



7位 25勝32敗 横浜ビー・コルセアーズ



8位 24勝33敗 サンロッカーズ渋谷



9位 19勝38敗 越谷アルファーズ



10位 18勝39敗 アルティーリ千葉



11位 17勝40敗 茨城ロボッツ



12位 14勝43敗 川崎ブレイブサンダース



13位 10勝47敗 秋田ノーザンハピネッツ

【西地区】



1位 45勝12敗 長崎ヴェルカ



2位 41勝16敗 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ



3位 41勝16敗 シーホース三河



4位 40勝17敗 琉球ゴールデンキングス



5位 34勝23敗 三遠ネオフェニックス



6位 31勝26敗 広島ドラゴンフライズ



7位 30勝27敗 佐賀バルーナーズ



8位 26勝31敗 島根スサノオマジック



9位 22勝35敗 大阪エヴェッサ



10位 22勝35敗 滋賀レイクス



11位 19勝38敗 京都ハンナリーズ



12位 17勝40敗 ファイティングイーグルス名古屋



13位 15勝42敗 富山グラウジーズ

【ワイルドカード】



1位 41勝16敗 シーホース三河



2位 40勝17敗 琉球ゴールデンキングス



3位 39勝18敗 千葉ジェッツ



4位 39勝18敗 アルバルク東京



5位 35勝22敗 レバンガ北海道



6位 35勝22敗 仙台89ERS



7位 34勝23敗 三遠ネオフェニックス





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