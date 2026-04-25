お笑い芸人のゴー☆ジャスが25日、Xを更新。自身のTikTokアカウントが「永久停止」になったとの通知がきたことを明かし、悲鳴を上げた。

ゴー☆ジャスはまず、24日夜の更新で「なんかTikTok凍結されてる 何もしてないんだけど」と泣き顔の絵文字を添えて記述。25日の更新では「あなたのアカウントは永久停止になりました なりすましの違反があったため、あなたのアカウントは永久停止されました TikTokの判断が誤りだと思われる場合は、この決定について意義を申し立てることができます」などと記されたTikTok側からきたとみられる通知のスクリーンショットを添付し、その横に「異議申し立ての審査結果 アカウントがコミュニティガイドラインに違反していると判断されたため、復元できません」などと書かれた同様の通知画像も並べて添付した。

そして「TikTokダメかも もう助からない」とつづった。

この投稿に対し「ゴー☆ジャスさんのなりすましとか難易度高すぎるだろ…w」「まだ助かる まだたすかる マダガスカル」などとゴー☆ジャスのネタを交えるなどした、さまざまな反響の声が寄せられている。

ゴー☆ジャスは地球儀を持ちながら「君のハートにレボ☆リューション！」という決めぜりふのネタなどで人気。