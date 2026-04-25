[4.25 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第12節](駅スタ)

※14:00開始

主審:中井敏博

<出場メンバー>

[サガン鳥栖]

先発

GK 12 松原颯汰

DF 4 今津佑太

DF 5 長澤シヴァタファリ

DF 33 小川大空

MF 2 松本凪生

MF 6 櫻井辰徳

MF 7 坂本亘基

MF 16 西澤健太

MF 18 玄理吾

MF 22 弓場堅真

FW 19 鈴木大馳

控え

GK 1 泉森涼太

DF 3 神山京右

DF 23 北島郁哉

DF 26 安藤寿岐

DF 76 磯谷駿

MF 14 堺屋佳介

MF 20 豊田歩

MF 29 田中雄大

FW 15 酒井宣福

監督

小菊昭雄

[レイラック滋賀FC]

先発

GK 31 笠原淳

DF 2 平井駿助

DF 3 宮城雅史

DF 5 西山大雅

DF 15 菊島卓

DF 16 鈴木翔太

MF 8 中村健人

MF 10 人見拓哉

MF 26 角田駿

MF 28 田部井悠

FW 29 日野友貴

控え

GK 21 櫛引政敏

DF 4 井出敬大

MF 6 薬真寺孝弥

MF 7 久保田和音

MF 17 木下礼生

MF 23 竜田柊士

FW 18 秋山駿

FW 77 北條真汰

FW 99 奥田陽琉

監督

和田治雄