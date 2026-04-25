鳥栖vs滋賀 スタメン発表
[4.25 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第12節](駅スタ)
※14:00開始
主審:中井敏博
<出場メンバー>
[サガン鳥栖]
先発
GK 12 松原颯汰
DF 4 今津佑太
DF 5 長澤シヴァタファリ
DF 33 小川大空
MF 2 松本凪生
MF 6 櫻井辰徳
MF 7 坂本亘基
MF 16 西澤健太
MF 18 玄理吾
MF 22 弓場堅真
FW 19 鈴木大馳
控え
GK 1 泉森涼太
DF 3 神山京右
DF 23 北島郁哉
DF 26 安藤寿岐
DF 76 磯谷駿
MF 14 堺屋佳介
MF 20 豊田歩
MF 29 田中雄大
FW 15 酒井宣福
監督
小菊昭雄
[レイラック滋賀FC]
先発
GK 31 笠原淳
DF 2 平井駿助
DF 3 宮城雅史
DF 5 西山大雅
DF 15 菊島卓
DF 16 鈴木翔太
MF 8 中村健人
MF 10 人見拓哉
MF 26 角田駿
MF 28 田部井悠
FW 29 日野友貴
控え
GK 21 櫛引政敏
DF 4 井出敬大
MF 6 薬真寺孝弥
MF 7 久保田和音
MF 17 木下礼生
MF 23 竜田柊士
FW 18 秋山駿
FW 77 北條真汰
FW 99 奥田陽琉
監督
和田治雄
※14:00開始
主審:中井敏博
<出場メンバー>
[サガン鳥栖]
先発
GK 12 松原颯汰
DF 4 今津佑太
DF 5 長澤シヴァタファリ
DF 33 小川大空
MF 2 松本凪生
MF 6 櫻井辰徳
MF 7 坂本亘基
MF 16 西澤健太
MF 18 玄理吾
MF 22 弓場堅真
FW 19 鈴木大馳
控え
GK 1 泉森涼太
DF 3 神山京右
DF 23 北島郁哉
DF 26 安藤寿岐
MF 14 堺屋佳介
MF 20 豊田歩
MF 29 田中雄大
FW 15 酒井宣福
監督
小菊昭雄
[レイラック滋賀FC]
先発
GK 31 笠原淳
DF 2 平井駿助
DF 3 宮城雅史
DF 5 西山大雅
DF 15 菊島卓
DF 16 鈴木翔太
MF 8 中村健人
MF 10 人見拓哉
MF 26 角田駿
MF 28 田部井悠
FW 29 日野友貴
控え
GK 21 櫛引政敏
DF 4 井出敬大
MF 6 薬真寺孝弥
MF 7 久保田和音
MF 17 木下礼生
MF 23 竜田柊士
FW 18 秋山駿
FW 77 北條真汰
FW 99 奥田陽琉
監督
和田治雄