7回途中1失点10Kの先発シーハンから継投もブルペン陣が炎上

【MLB】カブス 6ー4 ドジャース（日本時間25日・ロサンゼルス）

ドジャースは24日（日本時間25日）、本拠地でのカブス戦に臨み、4点リードからリリーフ陣が崩れて同点に追いつかれた。8回に登板したブレイク・トライネン投手が同点ソロを被弾。昨シーズンも頻繁に見られた“光景”に、SNS上のファンからは絶望の声が上がっている。

まさかの展開だった。打線は3回にスミスの3ランで先制し、4回にはキムの適時打で加点して4点をリード。先発のシーハンは7回途中1失点、10奪三振の力投を見せてリリーフ陣にマウンドを託した。しかし、ここから後を受けたベシアが連打を許し、この回に3点を返された。

1点差に詰め寄られた8回からはトライネンがマウンドへ向かった。しかし、2球目のスイーパーをブレグマンに完璧に捉えられ、痛恨の同点ソロを被弾して本拠地は沈黙した。さらに9回、スコットが勝ち越し2ランを被弾。今季好調だった左腕が、昨シーズンを思い出すような乱調となった。

セーフティリードかと思われたが、試合終盤に悪夢のような展開となりファンの嘆きは止まらない。「トライネン、おかえり」「またこの展開かよ……」「何回先発の勝ちを消すの？」「ドジャースのリリーフ陣は神社でお祓いしたほうがいい」「ワールドチャンピオンとは思えないリリーフ陣」「リリーフ陣が先発の苦労を無駄に」「毎度毎度のドジャース劇場」「スコット、去年に戻った」「ドジャースのリリーフが7回から投げると不安しかない」といった悲鳴が殺到した。

反撃したいドジャースだったが、重い2点を返すことができずそのまま敗戦。一方でカブスは怒涛の10連勝を飾った。（Full-Count編集部）