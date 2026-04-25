2018年、東京・六本木のマンションで29歳の女性が殺害された状態で見つかった事件で、国際手配されていた交際相手の男が、潜伏先のマレーシアから移送され逮捕されたことがわかりました。

高橋容疑者

「なんだおまえら、もういいだろな、もう帰れ、な」

殺人の疑いで警視庁に逮捕されたのは、高橋伸明容疑者（47）です。

捜査関係者によりますと、高橋容疑者は2018年10月、港区六本木のマンションの一室で、交際相手のバレツタ久美さんの頭を鉄アレイのようなもので複数回殴るなどして殺害した疑いがもたれています。

高橋容疑者は当時、バレツタさんと同居していて、マンションの防犯カメラに2人が入る様子が映っていたものの、バレツタさんが出る様子が映っていなかったことや、現場に血痕がついた鉄アレイがあったことから、警視庁は殺人の疑いで捜査していました。

ただ、高橋容疑者は事件直後にマレーシアに出国していたため、警視庁は国際刑事警察機構（ICPO）を通じて国際手配をしていて、去年6月になり、マレーシア当局から身柄を拘束している旨の連絡が警視庁にあったということです。

警視庁は高橋容疑者の身柄を都内の警察署に移し、詳しい経緯を調べています。