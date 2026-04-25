4回に元巨人マイコラスから片手で右翼席へ運ぶ一発

【MLB】Wソックス 5ー4 ナショナルズ（日本時間25日・シカゴ）

ホワイトソックス・村上宗隆内野手は24日（日本時間25日）、本拠地でのナショナルズ戦に「3番・一塁」で先発出場し、11号を含む3打数1安打1打点の活躍で勝利に貢献した。11本塁打はメジャートップに並び、年間では68発ペース。驚異のバットでチームをけん引している。

同点で迎えた4回の第2打席、快音を響かせた。元巨人の右腕マイコラスがカウント1-2から投じた外角のチェンジアップを捉えた。体勢を崩され、片手でスイングするような形だったが、打球はぐんぐん伸びて右翼席へ着弾。打球速度104.0マイル（約167.4キロ）、飛距離415フィート（約126.5メートル）、角度33度の一発を運んだ。

村上は右手を上げてガッツポーズ。おなじみの侍ポーズで三塁コーチと祝福し、ベンチに戻るとナインから手荒い祝福を受けた。11本塁打はヨルダン・アルバレス外野手（アストロズ）に並ぶメジャー最多。そして3・4月の本塁打数でも、ポール・コネルコに並んで早くも球団月間記録になった。

第3打席はカウント3-0から申告敬遠で出塁した。第1打席は三振、第4打席は中飛。一時は大不振に陥ったものの、直近7試合では29打数13安打、打率.448、6本塁打、出塁率.529、長打率1.069。シーズンでは打率.256、出塁率.398、OPS1.020とした。

メジャー開幕から3試合連発の滑り出しを見せ、その後の不調を経て16日（同17日）のアスレチックス戦から5試合連続アーチを放った。記録はストップしたものの、すぐに上昇気流に乗せている。（Full-Count編集部）