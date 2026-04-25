【女性288人が選ぶ】春に行きたい「高知県の旅行先」ランキング！2位「香美市立やなせたかし記念館」を抑えた1位は？
春の柔らかな日差しに包まれるこの時期は、色とりどりの花々やSNS映えする絶景を求めて旅に出たくなるものです。トレンドに敏感な女性たちが「今こそ訪れたい」と注目している、とっておきのスポットをチェックしてみましょう。
All About ニュース編集部では、2026年4月9〜10日の期間、全国10〜60代の男女288人を対象に、旅行に関するアンケートを実施しました。その中から、【女性限定】春に行きたいと思う「高知県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「子供から大人まで楽しめるのがいいと思うから」（30代女性／福島県）、「アンパンマンが好きなので、作者であるやなせたかしさんの歴史などを振り返ってみたいから」（20代女性／東京都）、「アンパンマンは幼い頃見ていたので面白そうだから」（20代女性／東京都）といったコメントがありました。
回答者からは「菜の花がいっぱい咲いててとても綺麗だから」（50代女性／その他）、「“最後の清流”と呼ばれる川が新緑に包まれ、自然の美しさが際立つため」（40代女性／埼玉県）、「美しい自然に囲まれてのんびりしたいから」（30代女性／奈良県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年4月9〜10日の期間、全国10〜60代の男女288人を対象に、旅行に関するアンケートを実施しました。その中から、【女性限定】春に行きたいと思う「高知県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
2位：香美市立やなせたかし記念館／46票アンパンマンの生みの親、やなせたかし氏の故郷に建つ美術館。春の暖かな気候の中、山あいの静かな環境でアートに触れることができます。子どもから大人まで世代を超えて親しまれるキャラクターの世界観は、春の家族旅行に絶好の場所です。
回答者からは「子供から大人まで楽しめるのがいいと思うから」（30代女性／福島県）、「アンパンマンが好きなので、作者であるやなせたかしさんの歴史などを振り返ってみたいから」（20代女性／東京都）、「アンパンマンは幼い頃見ていたので面白そうだから」（20代女性／東京都）といったコメントがありました。
1位：四万十川／60票「日本最後の清流」として知られる四万十川が1位を獲得。春は新緑がまぶしく、菜の花が河原を彩ります。沈下橋を渡ったり、カヌー体験をしたりと、春のすがすがしい風を感じながらの大自然満喫ツアーは、高知観光の醍醐味（だいごみ）といえるでしょう。
回答者からは「菜の花がいっぱい咲いててとても綺麗だから」（50代女性／その他）、「“最後の清流”と呼ばれる川が新緑に包まれ、自然の美しさが際立つため」（40代女性／埼玉県）、「美しい自然に囲まれてのんびりしたいから」（30代女性／奈良県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)