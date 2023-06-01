【ファイナルファンタジーXIV ファンフェスティバル2026 in アナハイム】 4月24日、25日開催（現地時間） 会場：Anaheim Convention Center

「ファイナルファンタジーXIV: 白銀のワンダラー」基調講演で、新拡張パッケージはプレイステーション 4でも遊ぶことができることが発表された。

すぐに使えなくなるわけではないが、準備はして欲しいと吉田氏

だが、「システム的なデータサイズの限界が近づいてきている」と吉田氏。これまで「FFXIV」だけ容量の限界を超えて何とかサポートしてきたが、それすら越えようとしている。現在の計算ではパッチ8.3まではなんとか遊べるので、「あと2年くらいかけて、PS5に移行してもらえるとありがたいです」とのことだ。

今すぐPS4で遊べなくなるわけではないが、「白銀のワンダラー」後半からはPS4では遊べなくなる可能性が高い。現在PS4で遊んでいる人は、PS5貯金を始めておいてほしいというこことだ。

【FINAL FANTASY XIV Fan Festival 2026 in Anaheim - Day 1】

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