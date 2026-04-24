【週刊SPA!】るか×作家・加藤よしきが織りなす高円寺を舞台にした切ない恋のグラビア
『週刊SPA! 4月28日号』は4月21日に発売！
このあと、どうする？：るか
短編小説集『たとえ軽トラが突っ込んでも僕たちは恋をやめない』で知られる作家・加藤よしきが書き下ろしたシナリオに、「ミスSPA!2025」グランプリのるかが挑んだ。
物語の舞台は高円寺。馴染みの居酒屋で出会った「飲み友達の彼女」との、言葉にできない距離感を描き出す。
「変わらない街、変わらない関係。そう思い込んでいたけど、今は」
【プロフィール】
るか
コスプレイヤーとして活動する中、「ミスSPA!2025」でグランプリを受賞。歯科衛生士としての顔も持つ。趣味はコスプレ、カフェ巡り。
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加藤よしき
1986年、福岡県生まれ。作家、ライター。映画ジャンルを中心に、多数の記事を執筆。SNSで話題を呼んだ短編小説集『たとえ軽トラが突っ込んでも僕たちは恋をやめない』（KADOKAWA）が発売中。
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【画像クレジット】撮影／青山裕企 ヘアメイク／北川香菜実 スタイリング／菊地文子