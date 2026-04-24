【週刊SPA!】るか×作家・加藤よしきが織りなす高円寺を舞台にした切ない恋のグラビア

『週刊SPA! 4月28日号』は4月21日に発売！

このあと、どうする？：るか

短編小説集『たとえ軽トラが突っ込んでも僕たちは恋をやめない』で知られる作家・加藤よしきが書き下ろしたシナリオに、「ミスSPA!2025」グランプリのるかが挑んだ。

るか ©撮影／青山裕企 ヘアメイク／北川香菜実 スタイリング／菊地文子

物語の舞台は高円寺。馴染みの居酒屋で出会った「飲み友達の彼女」との、言葉にできない距離感を描き出す。

「変わらない街、変わらない関係。そう思い込んでいたけど、今は」

るか ©撮影／青山裕企 ヘアメイク／北川香菜実 スタイリング／菊地文子

【プロフィール】

るか

コスプレイヤーとして活動する中、「ミスSPA!2025」でグランプリを受賞。歯科衛生士としての顔も持つ。趣味はコスプレ、カフェ巡り。

最新情報は、公式X（@ruka_japan00）、Instagram（@ruka_japan00）をチェック！

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加藤よしき

1986年、福岡県生まれ。作家、ライター。映画ジャンルを中心に、多数の記事を執筆。SNSで話題を呼んだ短編小説集『たとえ軽トラが突っ込んでも僕たちは恋をやめない』（KADOKAWA）が発売中。

最新情報は、X（@FinalOhhh12945）をチェック

【画像クレジット】撮影／青山裕企 ヘアメイク／北川香菜実 スタイリング／菊地文子

●その他収録ラインナップ

『週刊SPA! 4月28日号』は4月21日に発売！

4月21日発売『週刊SPA! 4月28日号』表紙

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