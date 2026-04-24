SwitchBotの「空気・天気・予定・家電」掌握デバイス、発売早々に15％オフだ
こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。
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本日2026年4月24日は、スマートフォンを開かなくても情報を一括できるSwitchBot（スイッチボット）のスマート表示デバイス「スマートデイリーステーション」が、発売早々でお得に登場しています。
■この記事で紹介している商品
7.5インチ電子ペーパーで情報を一括表示！ SwitchBotの新型スマートステーションが15％オフに
暮らしに必要な情報を1画面に集約し、リビングにいる時にスマートフォンを開かずに情報確認できるSwitchBotのスマート表示デバイス「スマートデイリーステーション」が、発売直後ながら定価から15％オフで販売中！
これ1台があれば、天気・予定・室内環境・家電操作までをまとめてチェックできちゃいます。
7.5インチのE-ink（電子ペーパー）ディスプレイを採用し、目に優しく視認性の高い表示を実現しています。表示内容は、温湿度・空気質・天気予報（今日・昨日・5日間）・カレンダー・日の出日の入など多岐にわたり、生活情報を一画面で把握可能。
最大5人分・1日最大30件の予定表示に対応し、GoogleやiCloudなど主要カレンダーとも同期します。
バッテリーは1回の充電で最大約1年間駆動（※3時間ごとの更新時）と、電源がない場所での利用にもおすすめです。
カスタムボタンと環境センサーで、家電操作と自動化も可能に！
本体には2つのカスタムボタンを搭載し、SwitchBot製品や赤外線家電の操作をワンタッチで実行可能。「ライト点灯」「映画モード」などのシーンに合わせた操作にも対応します。
また、内蔵温湿度センサーを活用することで、室温上昇時にエアコンやサーキュレーターを自動起動するなどのトリガー設定も可能。AIが天気と予定を分析し服装や持ち物を提案する「AI暮らしナビ」、最大3件のアラーム設定（20/50/80dB、10分スヌーズ最大3回）など、日常をサポートする機能も搭載していますよ。
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Image/Source:楽天市場