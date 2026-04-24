ABEMA地域トーナメント2026開催決定！ドラフト会議も放送
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「将棋チャンネル」においてオリジナル対局番組の新シリーズ『ABEMA地域トーナメント2026』の開催を決定するとともに、各地域を背負った監督棋士たち８名によるドラフト会議の模様を５月９日（土）夜７時より放送する。
『JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026』は、2018年からスタートした超早指しの『ABEMAトーナメント』と将棋連盟100周年企画として、“地域を背負う”をコンセプトに2024年より開催された『地域対抗戦』が融合した「ABEMA」オリジナル対局企画の新シリーズ。全国を６つの地域ブロック（「関東」「関⻄」は１地域に２チーム）全８チームに分け、１チーム５名、計40名の棋士たちが自身が背負う地域の威信をかけて熱い対局を繰り広げていく。なお、各チームのメンバーは５月９日（土）夜７時より放送のドラフト会議で監督により指名される。
各地域ブロックの監督は、昨年の『地域対抗戦』に引き続き、屋敷伸之九段（北海道・東北バルペックス）、羽生善治九段（北関東ブリッツァーズ）、杉本昌隆八段（中部トライキングス）、谷川浩司十七世名人（ノース・トラッズ神戸）、畠山鎮八段（サウスゴッツ大阪）、深浦康市九段（九州サザンフェニックス）が、そして今回新たに森内俊之九段（ルシーグ横浜）、糸谷哲郎九段（中国・四国ナヴィセトス）が加わった計８名。
ドラフト会議を経て決定した各チームは、５月30日（土）より開始する予選を戦い、８月の準決勝、そして決勝へと進む。なお、準決勝、決勝は生中継でお届けする。
『JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026』は、2018年からスタートした超早指しの『ABEMAトーナメント』と将棋連盟100周年企画として、“地域を背負う”をコンセプトに2024年より開催された『地域対抗戦』が融合した「ABEMA」オリジナル対局企画の新シリーズ。全国を６つの地域ブロック（「関東」「関⻄」は１地域に２チーム）全８チームに分け、１チーム５名、計40名の棋士たちが自身が背負う地域の威信をかけて熱い対局を繰り広げていく。なお、各チームのメンバーは５月９日（土）夜７時より放送のドラフト会議で監督により指名される。
ドラフト会議を経て決定した各チームは、５月30日（土）より開始する予選を戦い、８月の準決勝、そして決勝へと進む。なお、準決勝、決勝は生中継でお届けする。