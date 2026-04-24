フリーアナウンサーでタレント、俳優としても活躍している田中みな実（39）。高級ホテルでアフタヌーンティーを楽しむプライベートの姿が公開され、反響が寄せられている。

【映像】「こういうところがモテるんだな…」とコメントが寄せられた手料理

2023年3月、親交のある俳優の仲里依紗（36）のYouTubeチャンネルに出演していた田中。野菜がふんだんに入ったちらし寿司や、タコときゅうりの酢の物など、彩り豊かな手料理の数々を披露すると、「お料理すごすぎて開いた口塞がんない」「みな実先生は完璧すぎて、尊敬しかない」「こういうところがモテるんだな」などとコメントが寄せられ、話題になっていた。

「こういうところがモテるんだな…」とコメントが寄せられた手料理

2026年4月22日は、モデルでタレントの滝沢カレン（33）のInstagramに登場。2人で高級ホテル・椿山荘のアフタヌーンティーを楽しむプライベートな様子を見せている。

「みな実さんと椿山荘デート 椿山荘でアフタヌーンティー in 抹茶をどうしてもしたくて、一緒にきてもらいました」（滝沢カレン）

この投稿にネット上では、「なんか楽しそうな組み合わせ」「いい女やってる感じが可愛い」「抹茶のアフタヌーンティーだから緑着てる」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）