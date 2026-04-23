とちぎテレビ

宇都宮市は２３日、物価高騰を受けた家計の負担軽減策で現金５０００円の給付を予定通り５月末に開始し、これと合わせて飲食店などで使えるクーポンをキャンペーンを実施すると発表しました。

この「宮の家計応援給付金」は物価高騰への対応として国の臨時交付金を活用して現金５０００円を全ての市民に給付するものです。

マイナンバー制度の公金受け取り口座を登録している人から予定通り５月末から順次支給を開始します。

公金口座を登録している人は５月１２日に支給の知らせが世帯主宛てに発送され、２８日に口座に振り込まれる予定です。

公金口座を登録していない人などは５月末から申請書が発送され申請受付後３週間から４週間後に振り込まれるということです。

２０２６年３月１日時点で宇都宮市の住民基本台帳に記録されている人が対象です。

これと同時に市は市内の飲食店などで割引やプレゼントがもらえるクーポンのキャンペーンを行います。

賛同したおよそ３００の店が対象で専用のホームページやチラシのＱＲコードから取得できます。

期間は５月１５日から９月３０日までで合わせて対象店舗のレシートを送って農産物が当たるキャンペーンも行います。