

宇都宮ブレックスで10年目を迎えている41歳の竹内公輔 photo by Shogo Murakami





連載「40代現役アスリートの矜持」

前編：【バスケットボール】竹内公輔（全２回）

２mを超える体躯と幅広いシュートレンジ、バスケットIQで、20年以上、第一線で活躍を続ける竹内公輔。高校時代から常に世代トップクラスの選手として男子バスケットボール界の隆盛期を支えてきた。

気づけば今年で41歳だが、その存在感は常勝・宇都宮ブレックスのなかでも深く根を下ろしている。

竹内はこれまでどのように競技に向き合い、四十路を迎えた今もなおトップレベルの選手として力を発揮しているのか。

【じゃあ40歳までやるかっていう気持ちに】

洛南高校（京都）では双子の弟・譲次（現大阪エヴェッサ）とともにウインターカップを制し、慶應義塾大学でもインカレで日本一に輝いた。だが当時の竹内公輔は意外にもトップリーグでのプレーを明瞭に思い描くことはできなかったという。

「実業団リーグ（JBL）がどんなものかまったく知らなかったですし、当時は8チームくらいしかなくて、入るにはすごく狭いところだと感じていました。普通に一般企業に就職するかなと思っていました」

2007年、当時は実業団リーグだったJBL（Bリーグの前身）のアイシン シーホース（現シーホース三河）に、竹内は入団した。そして2026年、41歳となった彼は変わらずプロのコートに立っている。立っているどころかビッグマンとしてローテーションに入る、貴重な戦力でもある。

竹内はBリーグ初年度の2016年から宇都宮ブレックスのユニフォームを身に着けてきた。当初は40歳を現役生活の区切りとして考えていたそうだが、41歳の今もプレーを続けているのは、昨シーズンはまだ契約が残っていたからだという。

「２年前に２年契約をして、『たぶん、これが最後になりますね』っていう話を（鎌田眞吾）GMに伝えたんです。そしたらGMは『いやいや、今、決めないでいいでしょう』みたいに言ってくれたんですけど、とりあえず『これを最後やと思って２年、やりきります』と返しました」

オリンピックの存在もまた、竹内にとってどこまでキャリアを伸ばすかの目安だった。2016年のリオデジャネイロ五輪に男子日本代表は出場していないが、その次の東京大会に出ることを目標に定めていた。

「とりあえず東京五輪まで４、５年、頑張ろうと思っていたんですけど、結局、（選考から外れ）出られなくて。じゃあ40歳までやるかっていう気持ちになったというのは覚えています」

【バスケット以外の時間の有効活用がポイントに】



貴重なビッグマンとして役割を果たし続ける竹内公輔 photo by B.LEAGUE





学生時代にはプロに入ることが叶うかどうかすら確証のなかった竹内だが、実業団リーグでも「十分に食っていける」という周囲からの助言や、入団したシーホースには、日本を代表するポイントガードとして知られ40歳まで現役を続けた佐古賢一の存在があったことなどで、できるだけ長くトップリーグにいられるようにという意識を持つようになった。

無論、長いキャリアを送るには、ただ凡庸なプレーをしているだけではできない。体のケアや食事などの「バスケット以外の時間をうまく使う」ことに努めたことが、今日に至るまでプレーを続けられた要因のひとつだったと竹内は考える。

「おいしいものって、ジャンクフードみたいに体に悪いものも多いじゃないですか。そういったものをできるだけ排除していました。大学時代やプロに入ってからもひとり暮らしだったんですけど、そういうことには気をつけていたんです。『こんなものを食べていたら長くプレーできないんだ』と、自分に言い聞かせていましたね。

やっぱり太りたくないっていうのが昔からありましたし、いつまでもダンクしたいっていう気持ちもありました」

スポーツ選手にとって試合や練習、トレーニングから蓄積される疲労をいかに取り払うかは、いいパフォーマンスを続けるためには肝要だ。竹内は自身と同年齢のレブロン・ジェームズ（NBAロサンゼルス・レイカーズ）を引き合いに出し、「年間２億円くらい体のケアにかけているって言われていますが、２億なんかかけられない」と苦笑いしながら、自身も「疲労を取るためのグッズは、すごく試しています」と語った。

「（脚に装着して血流を促す）加圧ブーツがチームにあるんですけど、自分で自宅用に買ったりとか、安いものだったらとりあえず試してみます。効いているかどうかわからないですけど、やらないよりはいいかなっていうのもあります」

【宇都宮ブレックスの一員としての自覚】

その他、竹内のキャリアを長くしたのは複合的な要素があったようにも思われる。宇都宮ブレックスというBリーグ屈指の実力と人気を兼備するチームに来たことは一つ、大きかった。ブレックスは宇都宮と栃木県に深く根ざすチームとなり、それだけに競技に対してより真摯に取り組む姿勢でいられたと竹内は感じている。

「宇都宮ではバスケが盛り上がっていて、常に見られているというか、バスケをやっている子どもたちの憧れの存在だと思っています。だからこそ、バスケに時間を割かないといけないという気持ちはすごくあります。

僕がデカくて目立つっていうのもありますけど、街中で過ごしていてもいろいろと反応してもらって、たくさんの方が応援してくださっていることをいつも感じるんですよ。だからこそ、期待にこたえなきゃいけないなっていう気持ちはずっと持っています」

長年、宇都宮に身を置いてきた恩恵も享受しつつ、竹内が都度、適切なプレーのできる、いわゆる「バスケットボールIQ」を磨いてきたこともまた、キャリアを伸ばすのに寄与したと言える。

「状況に応じて正しいプレーを選択することは、ずっとやってきたことです」

また、自身の周りにベテランが多いことも大きかった。宇都宮には45歳の田臥勇太を筆頭に30歳以上の選手が竹内を含めて10人、35歳以上でも６人が在籍している。

「確かに、そうですよね......20代ばっかりのチームにポンと入ったらうまくやっていけないかもしれないですね。だから（宇都宮は）気持ち的にも過ごしやすいのかなとも思います」

宇都宮に年齢の高い選手が多いことと、自身の長いキャリアの関連性について問うと、竹内はこのように述べた。

もっとも、宇都宮には23歳の小川敦也や21歳の星川開聖など生きのいい若手もいる。

「20歳くらいの選手って、僕が大学を卒業するくらいに生まれてきたんですよね。それも不思議な話ですね」

竹内はしみじみとした口調でそう話した。小川に関して言えば、いすゞ自動車ギガキャッツや新潟アルビレックスでプレーをした父・小川忠晴氏と「対戦」したこともあったという。

「僕がU18（日本代表）の時に新潟で合宿をやったんですけど、アルビレックスと練習試合をしたんです。その時に、お父さんがいたんですよ」

プロスポーツ選手は、子どもが自身のプレーを覚えていてくれるまでやることが現役を続ける動機になったりするが、4月から中学生になる子を持つ竹内は、その段階はとうに過ぎている。それでも、体はまだ動く。

しかし、竹内の気持ちは今シーズンいっぱいで一線を退くことに傾いている。

「今年で辞めようかなみたいなことは妻にはよく言うんですけど、妻は『まだ体、動くじゃん』みたいなことを言ってきます。『いや、そっちじゃなくて、メンタルだ』と。そんな会話はしますね」

後編につづく「引き際への思いと競技へのあくなき探究心、そしてこれから」

●Profile

たけうち・こうすけ／1985年１月29日生まれ、大阪府出身。洛南高校（京都）―慶應義塾大学―アイシン シーホース―トヨタ自動車アルバルクー広島ドラゴンフライズ―宇都宮ブレックス。206センチ・100キロ。ポジションはフォワードセンター。二卵性双生児の弟・譲次とともに高校時代から世代を代表する選手として頭角を表し、それ以降、恵まれたサイズと幅広いシュートレンジやトランジション能力などを武器に長年にわたり活躍。2006年、日本で行われた世界選手権（現・ワールドカップ）をはじめ、日本代表として多くの国際舞台を経験してきた。宇都宮ブレックスでは今シーズンで10年目を迎えている。