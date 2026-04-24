火を使わずレンジで6分！たった2つの調味料で作る超簡単ズボラ節約おかず
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「マシロのズボラ節約ごはん」が、「手羽元はもう焼かない。ジャムと醤油だけでレンジ6分」と題した動画を公開しました。火を使わずに電子レンジだけで完結する、簡単で本格的な手羽元レシピを紹介しています。
このレシピ最大の驚きは、味付けにマーマレードジャムを使用すること。手羽元にフォークで穴を開け、マーマレードジャムと醤油を揉み込むだけで準備は完了です。動画内でも「パンに付けるだけじゃない。甘みと旨みの最強調味料です」と語られ、ジャムの爽やかな甘みがお肉の旨みを引き立てます。味付けに使用する調味料がたった2つとは信じられないほど、奥深い味わいに仕上がるとのこと。
調理工程も非常にシンプルで、耐熱容器に入れて電子レンジで加熱するだけ。途中でひっくり返し、再度加熱した後は余熱で5分以上放置するのがポイントです。この余熱によって、お肉がしっとりと柔らかく仕上がります。
完成した手羽元は、照り照りとした美しい見た目で食欲をそそります。実食シーンでは、「爽やかな甘みが旨い！お肉もしっかり柔らか」と、安さと簡単さ、そして美味しさを絶賛しました。
忙しい日の夕食や、お弁当のおかずにもぴったりなこのレシピ。ジャムを使った驚きの調理法を、ぜひご家庭でも試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・手羽元 5本
・マーマレードジャム 60g
・醤油 大さじ2
［作り方］
1. 爆発予防と味染み効果のため、手羽元にフォークでなるべくたくさん穴を開ける。
2. 耐熱容器に手羽元を移し、マーマレードジャムと醤油を加えてよく混ぜ合わせる。
3. ふんわりとラップをし、電子レンジで加熱する（500Wで3分40秒、または600Wで3分）。
4. 一度取り出して手羽元をひっくり返す。
5. 再度ラップをし、電子レンジでもう一度加熱する（500Wで3分40秒、または600Wで3分）。
6. レンジから取り出し、そのまま余熱で5分以上放置してしっとりさせる。
7. 最後にしっかりと煮汁に浸して完成。
このレシピ最大の驚きは、味付けにマーマレードジャムを使用すること。手羽元にフォークで穴を開け、マーマレードジャムと醤油を揉み込むだけで準備は完了です。動画内でも「パンに付けるだけじゃない。甘みと旨みの最強調味料です」と語られ、ジャムの爽やかな甘みがお肉の旨みを引き立てます。味付けに使用する調味料がたった2つとは信じられないほど、奥深い味わいに仕上がるとのこと。
調理工程も非常にシンプルで、耐熱容器に入れて電子レンジで加熱するだけ。途中でひっくり返し、再度加熱した後は余熱で5分以上放置するのがポイントです。この余熱によって、お肉がしっとりと柔らかく仕上がります。
完成した手羽元は、照り照りとした美しい見た目で食欲をそそります。実食シーンでは、「爽やかな甘みが旨い！お肉もしっかり柔らか」と、安さと簡単さ、そして美味しさを絶賛しました。
忙しい日の夕食や、お弁当のおかずにもぴったりなこのレシピ。ジャムを使った驚きの調理法を、ぜひご家庭でも試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・手羽元 5本
・マーマレードジャム 60g
・醤油 大さじ2
［作り方］
1. 爆発予防と味染み効果のため、手羽元にフォークでなるべくたくさん穴を開ける。
2. 耐熱容器に手羽元を移し、マーマレードジャムと醤油を加えてよく混ぜ合わせる。
3. ふんわりとラップをし、電子レンジで加熱する（500Wで3分40秒、または600Wで3分）。
4. 一度取り出して手羽元をひっくり返す。
5. 再度ラップをし、電子レンジでもう一度加熱する（500Wで3分40秒、または600Wで3分）。
6. レンジから取り出し、そのまま余熱で5分以上放置してしっとりさせる。
7. 最後にしっかりと煮汁に浸して完成。
YouTubeの動画内容
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