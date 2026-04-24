この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

料理YouTubeチャンネル「マシロのズボラ節約ごはん」が、「【朝食革命】レンジ1分！焼かない背徳の納豆チーズトースト」を公開しました。火や包丁を使わず、電子レンジだけで手軽に作れる朝食レシピを紹介しています。



用意するのは、お好みの納豆1パック。付属のタレを加えてふんわりと混ぜ合わせたら、耐熱皿に乗せた食パンの上に盛り付けます。この時のポイントは、食パンの縁に沿ってマヨネーズで四角い「囲い」を作ること。「背徳感マシマシ」なマヨネーズのコクが、納豆の旨みをさらに引き立てます。



納豆の上にとろけるチーズを1枚乗せたら、あとは電子レンジにお任せ。600Wで1分、または500Wで1分40秒加熱し、チーズがとろとろに溶ければ完成です。仕上げにパスタソースなどに付いている余った刻み海苔を散らすと、風味が一層豊かになります。完成したトーストをフォークとナイフでカットすると、チーズと納豆がとろりと絡み合い、「レンチンでふんわり食感」「とろけるチーズが最高」と、その美味しさを堪能する様子が収められています。



「和と洋の最強朝ごはん」でありながら、「安くて簡単で旨い」と太鼓判を押す一品。忙しい朝の献立に、ぜひ取り入れてみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・食パン 1枚

・納豆 1パック

・納豆のタレ 1袋

・マヨネーズ 適量

・とろけるチーズ 1枚

・刻み海苔 適量



［作り方］

1. 納豆に付属のタレを入れ、優しくふんわりと混ぜ合わせる。

2. 耐熱皿に食パンを乗せ、縁に沿ってマヨネーズを絞り出し、四角い囲いを作る。

3. マヨネーズの囲いの中に、混ぜた納豆を乗せる。

4. 納豆の上にとろけるチーズを乗せる。

5. 電子レンジに入れ、600Wで1分（500Wの場合は1分40秒）加熱する。チーズが溶ければOK。

6. お好みで刻み海苔やカットねぎをトッピングして完成。