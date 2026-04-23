【３週間で−1.5kg】我慢せずダイエットが続いた。“80％ゆるヘルシー”食事ルールの正解
「ちゃんとやろう」と思うほど続かない。そんなダイエットの壁を感じていたというEさん（43歳・会社員）。これまで糖質制限や置き換えなどを試しても長続きせず、結果的にリバウンドを繰り返していたそうです。そこで取り入れたのが“完璧にやらない”食事ルール。内容はシンプルで、「80％は整える食事、20％は好きなものにする」という考え方でした。
“頑張りすぎない”が逆に続いた理由
このルールのポイントは、すべてを我慢しないこと。食事の８割は野菜やタンパク質中心のシンプルな内容に整えつつ、残りの２割は好物（パンや甘いものもOK）にするというスタイルです。
食事量は“減らす”より“整える”意識に
もうひとつ意識したのが、食べる量ではなく“満足感”。極端に減らすのではなく、腹八分目で終えることを習慣にしたそうです。
「以前は我慢の反動で食べすぎていましたが、今回は“ちょっと余裕を残す”くらいでやめるようにしました。それだけで体の重さが変わってきた感覚がありました」とEさん。また、食事内容を整えたことで血糖値の乱高下が減り、間食の欲求自体も落ち着いていったと感じたといいます。
軽い運動を“毎日少しだけ”続けた
運動についても、特別なことはしていません。Eさんが続けたのは、帰宅後に軽くストレッチをすることと、できる日は少し長めに歩く程度。
「ハードな運動は続かないとわかっていたので、“やらない日を作らない”ことを優先しました。少しでも動くことで、体が整っていく感じがありました」とEさん。この“低負荷でも継続”の習慣が、結果的に代謝のベースを整えることにつながったようです。
ダイエットは“続けられる形”がいちばん効く
この方法を３週間続けた結果、Eさんは−1.5kgの変化を実感。「特別なことをしていないのに、体が軽くなった」と話します。
ダイエットは、短期間で追い込むよりも“続けられる形”を見つけることが結果につながるもの。頑張りすぎるのではなく、少し余裕を持たせたルールのほうが、むしろ長く続きやすいのかもしれません。無理なく整える習慣を取り入れて、今年こそ“続くダイエット”に変えていきましょう。＜取材・文：beauty news tokyo編集部 監修：KEI（パーソナルトレーナー）＞
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